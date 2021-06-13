Sağlık ve Fitness uygulamalarının 80’i kişisel verileri koruyamıyor!

Pandemi nedeniyle birçok bireyin meskende hareketsiz kalması, sıhhat ve fitness uygulamalarının kullanımını 67 oranında artırdı. Lakin formda kalmayı ve beslenme rejimine ayak uydurmayı daha kolay hale getiren bu uygulamalardan 80’inin, data güvenliğine dair potansiyel riskler içerdiğini aktaran Siberasist Genel Müdürü Serap Günal, uygulamalara kayıt yaparken dikkat edilmesi gereken noktaları 4 adımda sıralıyor.

Spor salonlarının kapatılması, dışarıda idman yapılamaması ve çalışanların meskende hareketsiz kalması üzere birçok neden, sıhhat ve fitness uygulamalarına ilgiyi artıyor. O denli ki yapılan araştırmalar, bu uygulamaların kullanımının bir evvelki yıla kıyasla 67 oranında arttığını raporluyor. Lakin bu süreçte zinde kalmak ve formunu korumak isteyen kullanıcılar; yük, yaş, beslenme tertibi ve hatta kalp atış suratı üzere en kıymetli şahsî bilgilerini aygıtlarına indirdikleri uygulamalar ile paylaşırken data ihlali yaşama riskini de artırıyor. Kelam konusu uygulamaların 80’inin bilgi güvenliğine dair güvenlik açığı bulundurduğuna dikkat çeken Serap Günal’a nazaran, data ihlaline uğramak istemeyen kullanıcıların uygulamalara kayıt yaparken dikkat etmesi gereken 4 kıymetli nokta bulunuyor.

Sıhhat ve Fitness Uygulamaları Ferdî Bilgileri Muhafazada Sınıfta Kalıyor

Günümüzde sıhhat ve fitness uygulamaları, reçeteleri ve kondisyon ilerlemelerini takip etmekten tansiyonu ve kalp atış suratınızı gerçek vakitli olarak ölçmeye kadar her hususta hayatımızı kolaylaştırmayı hedefliyor. Bununla birlikte, birçok kullanıcı hem sağlıklı olmak hem de aktivite takibini kolay yapabilmek ismine isim, soyad, yaş, kilo, cinsiyet ve e-posta adresi üzere hassas şahsî bilgilerini de içeren dataları bu uygulamalar ile paylaşıyor. Her ne kadar bu bilgilerin paylaşılması görünürde kullanıcılar tarafından zararsız görünse de güvenliği güçlü olmayan uygulamalar data ihlali ile müsabakayı mümkün kılıyor. Bilhassa, birçok sıhhat ve fitness uygulamasının bilgi güvenliğinde zayıf kaldığını hatırlatan Serap Günal, ferdî data kaybına maruz kalmak istemeyen kullanıcıları dikkatli olması gerektiği konusunda uyarıyor.

Dijital Uygulamalarda Ferdî Dataları Müdafaanın Yolları

Günümüzde dijital uygulamaların isim, soyad ve e-posta adresi üzere muhakkak ferdî bilgileri toplamasını engellemek artık pek kolay olmasa da toplanılan datayı azaltmak mümkün olabiliyor. Siberasist Genel Müdürü Serap Günal, ferdî dataları korumak ve bilgi güvenliğini sağlamak için 4 değerli tavsiye veriyor.

1. Uygulamalarınızı dikkatli seçin. İlgilendiğiniz uygulamaları indirmeden evvel araştırmanız çok kıymetlidir. Güçlü kaynaklar tarafından önerilen uygulamaların güvenlik yönergelerine uyma ve data saklılığı maddelerine doğal olma mümkünlüğü çok daha yüksektir. Bu uygulamaların tercihi başkalarına oranla nispeten daha inançlıdır.

2. Evvel zımnilik siyasetini okuyun.Kapalılık siyasetini okumak, sıhhat güvenliğindeki en değerli adımlardan biridir. Şirketin 3. şahıslarla bilgi paylaşıp paylaşmadığını denetim ettiğinizden emin olun. Siyasette bu net değilse uygulamadan kaçınmalısınız.

3. Kullandığınız uygulamayı vakit zaman araştırmaya devam edin. Bilgi paylaşımına karşı sağlam bir duruş sergileyen bir uygulama bulabilirsiniz. Lakin, zımnilik siyasetinin şirketin 3. taraflarla bilgi paylaşmadığını belirtmesi, politikayı daha sonra değiştirmeyecekleri manasına gelmemektedir. Teknoloji ilerledikçe, ferdi şirketlerin uygulamaları da artıyor ve sonuçta ortaya çıkan değişiklikler bazen daha berbat olabiliyor. Vakit zaman uygulamanızı araştırdığınızdan emin olmanız ve kaçırmış olabileceğiniz büyük gelişmeler olup olmadığını takip etmeniz kıymetli olacaktır.

4. Uygulamalarınızdaki zımnilik ayarlarını denetim edin. Aygıtınıza yeni bir uygulama yüklediğiniz anda yapmanız gereken başka bir şey de kapalılık ayarlarını denetim etmektir. Uygulamanın istediği müsaadeleri dikkatlice inceleyin. Örneğin, kimi uygulamalar çok az erişim istemektedir. Fakat uygulama bireylerinize, pozisyonunuza yahut mikrofonunuza erişmek istiyorsa bu uygulamayı kullanma kararı alırken önlemli olmalısınız.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı