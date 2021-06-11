Sağlık ve medikalin hibrit fuarı Expomed Eurasia açıldı

Pandemide değerli sorumluluklar üstlenen sıhhat ve medikal bölümünün heyecanla beklediği 28. Expomed Eurasia Fuarı, 2 Haziran 2021 Çarşamba günü Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde kapılarını açtı. Reed Tüyap Fuarcılık’ın düzenlediği ve üç gün sürecek olan hibrit fuarda, fiziki fuarın yanı sıra değerli online etkinlikler de gerçekleştiriliyor. Reed Tüyap Fuarcılık Genel Müdürü Ali Muharremoğlu, “70’i aşkın ülkeden kayıt olan ziyaretçilerimiz online platformda ve fuar alanında 2-4 Haziran tarihleri ortasında 250’i aşkın firma ve firma temsilciliğiyle bir ortaya gelecek. Fuarımız güzel olsun. 2 Haziran Dünya Fuarcılık Günü’nde açtığımız Expomed Eurasia’nın fuarların devam etmesi ismine bir umut ışığı olmasını diliyoruz” dedi.

Tıbbi aygıt, medikal materyal ve sıhhat alanında Avrasya bölgesinin en kıymetli fuarı olan Expomed Eurasia, 2 Haziran 2021 Çarşamba günü Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde medikal dalın önde gelen dernekleri TÜMDEF, SEİS ve SADER’in dayanakları ile açıldı. Üç gün sürecek olan fuar, 2-3 Haziran tarihlerinde saat 10:00-19:00, 4 Haziran’da ise 10:00-17:00 saatleri ortasında ziyaret edilebilecek.

Tüyap’ın küme şirketlerinden Reed Tüyap Fuarcılık’ın organize ettiği Expomed Eurasia, 28’inci defa “Uluslararası İstanbul Tıbbi Tahlil, Teşhis, Tedavi, Muhafaza, Rehabilitasyon, Laboratuvar Eser, Aygıt, Sistem, Teknoloji, Donanım ve Hastaneler Fuarı” ismiyle gerçekleştiriliyor. Pandemi devrinde çok kıymetli bir rol üstlenen tıbbi aygıt ve sıhhat kesiminin kalbinin attığı fuarda; hastane yapı ve tıbbi tesis idaresi, elektro-medikal ekipman, medikal ve laboratuvar teknolojileri, biyoteknoloji aygıt ve eserleri, sarf gereçleri, tek kullanımlık eserler, ortopedi, fizik tedavi-rehabilitasyon ile OTC (reçetesiz ürünler) alanındaki inovatif eserler sergileniyor.

Pandemi devrine özel gereksinim duyulan tüm eserler fuardan karşılanacak!

COVID-19 salgınıyla vazgeçilmezimiz olan maskelerden dezenfektanlara ve tıbbi aygıt ve ekipmana kadar her türlü medikal gerecin görücüye çıktığı Expomed Eurasia’ya yerli ve yabancı üretici, ihracatçı ve firma temsilcileri katılıyor. Fuara, Türkiye’nin yanı sıra fizikî ve online iştirakler olmak üzere Çin, Kore, Polonya, Kanada ve İran’dan firmalar katılırken, Türk Cumhuriyetleri, Kuzey Afrika, Balkanlar ve Orta Doğu ülkelerinden ziyaretçi ilgisi bekleniyor. Expomed Eurasia’yı yurt içinden 8 binin üzerinde, yurt dışından ise binin üzerinde ziyaretçinin fiziki olarak gezeceği varsayım ediliyor.

Hibrit formatta düzenlenen fuarda, Tüyap’ın dijital kozmosu MyTüyap üzerinden Business Connect online iş portalı üzerinden iştirakçi firmalar ve ziyaretçiler, online aktiflik günlerinde mesajlaşarak yahut manzaralı görüşme yaparak bağlantı kurabiliyorlar. Ayrıyeten fuar mühletince online platformda, iki bine yakın online profesyonel ziyaretçinin iştirakçi firmalarla etkileşimde olması bekleniyor.

“Hibrit çıtamızı yükselttik”

Fuarın açılışında konuşan Reed Tüyap Fuarcılık Genel Müdürü Ali Muharremoğlu, “70’i aşkın ülkeden kayıt olan ziyaretçilerimiz online platformda ve fuar alanında 2-4 Haziran tarihleri ortasında 250’i aşkın firma ve firma temsilciliğiyle bir ortaya gelecek. Fuarımız iyi olsun. 2 Haziran Dünya Fuarcılık Günü’nde açtığımız Expomed Eurasia’nın fuarların devam etmesi ismine bir umut ışığı olmasını diliyoruz” dedi.

2021 yılında Expomed’i yepisyeni bir formatta medikal dalının hizmetine sunduklarını ve

tematik online etkinliklerle daha da güçlendirdiklerini söyleyen Muharremoğlu, 26 – 27 Mayıs 2021 tarihlerinde düzenledikleri Hastane Günleri etkinliğinde potansiyel iş ortaklarıyla, müşterileri, online platformda buluşturduklarını anlattı. Muharremoğlu, fuarla eş vakitli olarak düzenlenecek online aktiflik konusunda şu bilgileri verdi:

“Hastane Günleri online etkinliğimiz ile Expomed Eurasia öncesinde iştirakçi ve ziyaretçilerimizin fuar sürecini daha da aktif geçirmesine imkan sağladık. Fuar ile eş vakitli olarak 2 – 4 Haziran 2021 tarihlerinde ‘Distribütör Günleri’ düzenliyoruz. Expomed Fuarımız yalnızca bir eser alım satım platformu değil. Expomed, tıpkı vakitte iştirakçi firmaların distribütörlük ağlarını oluşturmalarına, yeni pazarlar keşfederek mevcut iş ağlarını daha da geliştirmelerine katkıda bulunacak. Business Connect Programı ismi altında gerçekleştireceğimiz online etkinlikler serisinin ikincisi olan Distribütörlük Günleri’nde iştirakçi firmalarımız yepisyeni bölgelerde ve ülkelerde temsilcilikler bulurken, Türkiye ve yakın coğrafyamızda kendilerini temsil edebilecekleri iş ortaklarına da ulaşabilecekler.”

3 ay iş irtibatı imkanı

Reed Tüyap, yeni jenerasyon fuarcılık anlayışının bir kesimi olarak Expomed Eurasia’daki iş görüşmelerini yalnızca fuar günleri ile hudutlu tutmayacak. 9 Haziran – 9 Eylül 2021 tarihleri ortasında yeniden online aktifliklerin devamı niteliğinde olacak Business Connect Programı üzerinden fuar iştirakçileri, potansiyel müşteriyle ‘online iş bağlantıları’ kurabilecekler. Bu sayede fuar iştirakçileri ve ziyaretçileri, 3 ay boyunca kesintisiz olarak ticaretlerini sürdürebilecekler.

Hijyenik ve sağlıklı bir fuar!

Sıhhat ve medikal dalının ilgi gören fuarlarından olan Expomed Eurasia, hijyenik ve sağlıklı bir fuar olmasıyla da dikkat çekiyor. Reed Tüyap, düzenlediği öbür fuarlarda olduğu üzere Expomed Eurasia’da da Sıhhat Bakanlığı’nın kapalı alanlar için zarurî olan tüm tedbirlerini ve COVID-19 ile ilgili milletlerarası standartları titizlikle uygulayacak. Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nin Türkiye’nin birinci TSE COVID-19 İnançlı Hizmet Evrakı alan fuar alanı olduğunu söyleyen Muharremoğlu, uygulanacak önlemlerle ilgili şu bilgileri verdi:

“Geçen yıl sıkı bio-güvenlik tedbirleri altında gerçekleşen Expomed Fuarı, beklentilerimizin çok üstünde bir muvaffakiyet sergiledi. İştirakçi firmalarımız ve profesyonel ziyaretçilerimiz fuardan epeyce mutlu ayrıldı. Tüm paydaşlarımızın sıhhati bizim için her vakit öncelikli olmuştur. Bu nedenle 28. Expomed Fuarımız için de alandaki tüm tedbirlerimizi aldık. HES kodu sorgulaması, maske mecburiliği, metrekare başına düşen kişi sayısı üzere tüm mevzuları, iştirakçi ve ziyaretçilerimizin konforunu en az etkileyecek halde hayata geçirebilmek için uzman takımımız çalışıyor. Ayrıyeten, temassız fuar anlayışıyla iştirakçi firmalarımızın ve ziyaretçilerimizin fuar alanındaki tecrübesini en üst düzeye çıkartıyoruz. Ziyaretçi kaydından stant suram süreçlerine kadar tüm süreçlerimizi dijitalleştirerek sıfır temasla gerekli tüm süreçleri en az müddette gerçekleştirecek bir alt yapıya sahibiz.”

Expomed Eurasia’da sergilenecek teknolojiler ve eserler

Hastane Yapı ve Tıbbi Tesis İdaresi

Elektro-Medikal Ekipman ve Medikal ve Laboratuvar Teknolojileri

Laboratuvar ve Biyoteknoloji Aygıt ve Eserleri

Sarf Gereçleri ve Tek Kullanımlık Eserler

Ortopedi – Fizik Tedavi – Rehabilitasyon

OTC (Reçetesiz Ürünler)

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı