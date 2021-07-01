Sağlıklı Kahvaltı Sofralarının Başrolü Fıstık Ezmelerinde

Güne güç dolu başlamanın en değerli yolu elbet ki sağlıklı ve lezzetli bir kahvaltıdan geçiyor. Günün en kıymetli öğünü kahvaltının olmazsa olmazı fıstık ezmeleri, Seren’in Doğal Dünyası ile olağanüstü bir lezzete dönüşüyor. Elmalı&tarçınlı, hurmalı&susamlı, hindistan cevizli, spirulinalı&hurmalı, kakaolu, keçiboynuzlu ve sade olarak sofraları taçlandıran Seren’in Doğal Dünyası’nın fıstık ezmeleri, yüksek yağ ve protein oranıyla tercih sebebi oluyor. Kaşık kaşık yemek isteyeceğiniz akışkan kıvamıyla iştah kabartan Seren’in Doğal Dünyası fıstık ezmeleri, krep, pancake ve kızarmış ekmeklerin harika tamamlayıcısı oluyor. Kuru meyveler ve meyve özleri ile tatlandırılan Seren’in Doğal Dünyası’nın 7 çeşit fıstık ezmesi, hem sağlıklı hem doyurucu olmasıyla tüm gün zinde olmanızı sağlıyor.

Günün en varlıklı öğünü kahvaltının en lezzetli tamamlayıcısı fıstık ezmeleri, Seren’in Doğal Dünyası ile farklı bir boyut atlıyor.

Doğal, sağlıklı ve emniyetli lezzetleriyle ön plana çıkan Seren’in Doğal Dünyası, Türkiye’nin her yerine en taze eserlerini ulaştırıyor. Elmalı & tarçınlı, hurmalı & susamlı, hindistan cevizli, spirulinalı&hurmalı, kakaolu, keçiboynuzlu ve sade olarak satışa sunulan Seren’in Doğal Dünyası’nın fıstık ezmeleri, ek şeker, glüten, hayvansal besin, esirgeyici ve hiçbir katkı unsuru içermiyor. Kuru meyveler ve meyve özleriyle tatlandırılan Seren’in Doğal Dünyası’nın fıstık ezmeleri, yüksek yağ ve protein içermesiyle sofraların baş tacı oluyor. Osmaniye’nin meşhur yer fıstıklarından imal edilen Seren’in Doğal Dünyası’nın 7 çeşit fıstık ezmesi, 250 gramlık cam kavanozlarda serenindogaldunyasi.com’da satışa sunuluyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı