Sağlıklı kilo vermek isteyenlere 12 öneri

Pandemi şartları obezite oranını artırdı. Araştırmalar bu periyotta her 10 şahıstan 6’sının kilosunun arttığını ve bir kişinin ortalama 6 kilo aldığını gösteriyor. Meskende geçirilen vaktin artması, spor aktivitelerinin sınırlanması ve istikrarsız beslenmenin kilo artışını tetiklediğini hatırlatan Anadolu Sıhhat Merkezi Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek, “Yaz mevsiminin gelmesiyle başlayan süratle kilo verme telaşı ile sıhhatsiz diyetlere yönelim artıyor. Lakin bilinçsiz yapılan diyetler metabolizmanın istikrarını bozarak tekrar kilo alınmasını kolaylaştırır” dedi. Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek, sağlıklı kilo kaybı için 12 teklif paylaştı.

Herkesin metabolizmasının farklı olduğunu ve sağlıklı beslenme programının şahsa uygun olması gerektiğini belirten Anadolu Sıhhat Merkezi Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek, “Son devirde sıkça duyduğumuz glutensiz diyetler, ketojenik diyetler üzere özel durumlara uygun programlar diyetisyen denetimi altında çok düzgün sonuç verir. Özel diyetler kesinlikle diyetisyen denetiminde uygulanmalı” dedi.

Spesifik bir durumu olmayanlar için en sağlıklı bulunan diyetin Akdeniz diyeti olduğunu söyleyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek, kilo verme sürecinde mevsimlik değil, kalıcı tahlillere odaklanılması gerektiğini vurguladı. Tuba Örnek, yaz devrine girdiğimiz bu günlerde sağlıklı kilo vermek isteyenlere şu tekliflerde bulundu:

Renkli, çeşitli ve bol ölçüde zerzevat tüketilmeli.

Yaz meyveleri ölçüleri fazla kaçırabileceği için porsiyon ölçülerine dikkat edilmeli.

Lifli beslenilmeli. Zerzevat, meyvenin yanı sıra bakliyatlar ve tam tahıllı, kabuklu, rafine edilmemiş unlar ile yapılmış yiyecekler tüketilebilir.

Kırmızı et azaltılmalı, haftada 2 porsiyon tüketilebilir.

Balık tüketimi arttırılmalı, katı ve hayvansal yağlar azaltılmalı, zeytinyağı tüketilmeli.

Ekmek, pilav, makarna üzere karbonhidrat kıymeti yüksek yiyecek tüketimi azaltılmalı.

Süt ve süt eserleri günde 1-2 porsiyon ile sonlandırılmalı.

Probiyotikli ve fermente yiyecekler tercih edilmeli.

Akşam yemekleri hafif tutulmalı.

Günde 2 litre su içilmeli. Su, metabolizmayı canlandırmak, hücreleri yenilemek ve toksinleri atmak için çok kıymetli. Su içine nane, tarçın üzere eserler eklenerek su içmeyi sevmeyenler için aroma sağlanabilir. Su, yağ yakıcı bir iksir olarak değerlendirilmemeli.

Fazla beden yağlarının yanması en yeterli sağlıklı ve size uygun olan beslenme ve fizikî aktivite ile birlikte gerçekleşir. Haftada 0,5- 1,5 kg verilmesi tercih edilir. Spor olarak sevdiğiniz ve sürdürebileceğiniz sporu seçin. Her gün 45 dakikalık yürüyüş kilo vermeye dayanak olabilir.

“Uzun açlık” dediğimiz formül metabolizmayı canlandırmak uygunsa denenebilir. Örneğin akşam 20.00’den sonraki gün saat 12.00’ye kadar su, çay, kahvenin dışında yemek kesilebilir.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı