‘Sahilde Sinema Var’ devam ediyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Konyaaltı Sahili’nde gerçekleştirdiği ‘Sahilde Sinema Var’ aktifliği ‘Bayi Toplantısı’ sineması ile devam etti. Manavgat ve Aksu’da ise Gezen Sinema aktifliği kapsamında ‘Ayla’ sineması vatandaşlarla buluştu. Antalyalılar aileleriyle birlikte serin bir yaz akşamında açık havada sinema izlemenin keyfini yaşadı. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Toplumsal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen ‘Sahilde Sinema Var/Maskeli Sinema’ aktifliği kapsamında sinemaya hasret kalan Antalyalılar toplumsal ara ve hijyen kuralları içerisinde açık havada sinema keyfi yaşamaya devam ediyor. Konyaaltı Kıyısı Beach Park Varyant Meydanı’nda fiyatsız gerçekleştirilen aktifliğinin ikinci haftasında ‘Bayi Toplantısı’ sineması Antalyalılarla buluştu.FİLM KEYFİSinemaseverler serin bir yaz akşamında kıyıda açık havada sinema keyfi yaşadı. Pandemi önlemleri kapsamında giriş kapılarında güvenlik vazifelileri vatandaşların ateş ölçümlerini gerçekleştirdi. Alan girişinde vatandaşların elleri dezenfekte edildi, maskesi olmayanlara maske verildi. Kıyıda Sinema Var’ aktifliği kapsamında 24 Haziran’da ‘Düğün Dernek 2, 25 Haziran’da ‘Unutursam Fısılda’, 26 Haziran Cumartesi ‘Ayla’ sineması gösterilecek.

GEZEN SİNEMA MANAVGAT VE AKSU’DA

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin 19 ilçeyi kapsayan ’Gezen Sinema’ aktifliği de Manavgat ve Aksu’da devam etti. Manavgat’ta iki gün üst üste gösterim yapılan açık hava sinema aktifliğinin birincisi Manavgat Atatürk Kültür Merkezi önünde ikincisi ise Manavgat Sarılar Pazar yerinde gerçekleştirildi. Vatandaşlar, sinema aktifliği gösterisini çimler üzerinde ilgiyle izledi. Aksu’da da ANFAŞ önünde gerçekleştirilen sinema gösterimi pandemi tedbirleri kapsamında gerçekleştirildi. Aktiflik alanına girişte HES kodları denetim edildi alana giren her kişinin ateşi ölçüldü.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı