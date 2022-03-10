Sahim-Sen Uyardı Vatandaş İle Sağlıkçıları Karşı Karşıya Getirmeyin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, doktorlar hakkında yaptığı, “Varsın gidiyorlarsa gitsinler, bizler de üniversiteleri yeni bitiren doktorlarımızı istihdam ederiz. Buralar boş kalmaz” açıklamalarına Sağlık Hizmetleri Sendikası (SAHİM-SEN) Genel Başkanı Özlem Akarken tepki gösterdi. Akarken, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarını üzülerek dinledik. Yanlış sağlık sistemi, halkı ve sağlık camiasını karşı karşıya getirmektedir. Bir an önce bu yanlıştan dönülmelidir” dedi.

Sağlıkta şiddet, özlük hakları, yıpratıcı çalışma koşulları ve beyin göçü tartışılmaya devam ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Varsın gidiyorlarsa gitsinler. Bizler de üniversiteleri yeni, bitiren doktorlarımızı buralarda istihdam ederiz, buralarda onlarla devam ederiz. Gerekirse yurt dışından ülkemize dönmek isteyenleri süratle davet ederiz. Buralar boş kalmaz merak etmeyin. Doktorluk gibi bir aziz mesleği oraya onu dayamak herhalde pek de insani değildir” çıkışı tartışmaları alevlendirdi. Sağlık Hizmetleri Sendikası (SAHİM-SEN) Genel Başkanı Özlem Akarken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözlerine tepki gösterdi.

SAĞLIKÇILAR YANLIŞ SAĞLIK SİSTEMİ İÇERİSİNDE BOĞULUYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarını üzülerek takip ettiklerini belirten Akarken, “Sağlık sisteminin yanlış kurgulandığını ve birçok alanda aksaklıklara neden olduğunu defalarca söyledik. Yanlış sağlık sistemi ne yazık ki her geçen gün sağlık camiası ile halkı karşı karşıya getiriyor. Sağlık hizmetine ulaşamayan vatandaşlar sağlıkçılara patlıyor. Şiddet önlenemiyor, sağlık emekçileri ise sistemin içerisinde adeta boğuluyor. Profesörlerin, doçentlerin, uzmanların yerini nasıl yeni mezunlar dolduracak? Öğrencilere kim eğitim verecek, yeni mezunlar kendini nasıl geliştirecek? Yapılmak istenen adeta sağlık sistemini içinden çıkılmaz bir hale getirmektir” değerlendirmesinde bulundu.

SAĞLIK CAMİASINA İTİBAR SUİKASTİ YAPILIYOR

Şiddet vakası olmadan neredeyse gün geçmiyor, liyakatsizlik deseniz aldı başını gidiyor, önü alınamıyor, sağlıkçıların özlük hakları ayaklar altında, bizler sağlık sistemindeki yanlışları düzeltmek isterken Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu çıkışı ile çözümsüz bir noktaya gelmiş durumdayız diyen SAHİM-SEN Genel Başkanı Akarken, “Enflasyonun zorlaştırdığı hayat koşullarına nasıl gözümüzü kapatabiliriz? Güneş, balçıkla sıvanır mı? Ayçiçek yağı tartışmalarından konu nasıl sağlık sistemine gelir anlamakta zorlanıyoruz. Hekimlere ve sağlık emekçilerine yapılan alenen itibar suikastidir. ‘Gerekirse yurt dışından ülkemize dönmek isteyenleri süratle davet ederiz’ diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Hangi sağlık çalışanı sağlıksız bir sağlık sistemine geri dönmek isteyecek, soruyorum” ifadelerini kullandı.

MESLEK ONURUMUZUN AYAKLAR ALTINA ALINMASINA MÜSAADE ETMİYORUZ

Bizler, mesleğimizden, ülkemizden, sağlık sisteminin düzelmesi için mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz sözlerinin altını çizen Akarken, “Sağlık ordusu doktorundan hemşiresine teknisyeninden tekniklerine veri hazırlama kontrol işletmenine yardımcı hizmetler teknik hizmetler sınıfına bir bütündür.Bu bütündeki her meslek grubunun onurunun ayaklar altına alınmasına müsaade etmedik ve müsaade etmeyeceğiz. Mücadelemizi haklarımızı alana kadar sürdüreceğiz. Sağlıklı bir sağlık sistemi bu memleketin hakkıdır. Gidecek olan bizler değiliz”

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı