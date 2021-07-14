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Ana Sayfa Gündem 14 Temmuz 2021 15 Görüntüleme

Sahip olduğu Ar – Ge merkeziyle DYO, Türkiye boya sektörünün öncü markası

Sahip olduğu Ar – Ge merkeziyle DYO, Türkiye boya sektörünün öncü markası

Türkiye’nin en esaslı boya üreticisi DYO, Ar – Ge Merkezi ile 2020 yılı Ar – Ge Harcamalarına Nazaran En Büyük birinci 250 Şirket ortasında 67’nci sırada yer aldı. DYO, yıllık cirosunun yüzde 2,5’ini Ar – Ge faaliyetlerine ayırarak geliştirdiği eserlerle dalda öncü rol oynuyor.

 

Türkiye kimya kesiminde birinci Ar – Ge Merkezi Evrakı alan marka olan DYO, Turkishtime tarafından gerçekleştirilen “Ar-Ge 250, 2020 Yılı Datalarıyla Türkiye’nin En Çok Ar-Ge Harcaması Yapan Şirketleri” araştırması kapsamında alanında birçok muvaffakiyete imza attı.

DYO, 2020 yılı En Çok Ar – Ge Harcaması Yapan Birinci 250 Şirket ortasında 67’nci, 2020 yılı Ar- Ge Merkezinde Yürütülen Proje Sayısına Nazaran Birinci 100 içinde 6’ncı ve 2020 yılı Ar – Ge Merkezinde Alınan Marka Sayısına Nazaran Birinci 50 marka ortasında 20’nci sırada yer aldı.

Cironun %2,5’i Ar – Ge’ye…

İnovasyon çalışmalarıyla fark yaratan, katma pahalı eserleri pazara sunmayı hedefleyen DYO, “Sürekli İyileştirme” ve “Dijital Dönüşüm” konularına odaklanıp Türkiye’nin en başarılı Ar-Ge Merkezlerinden birine sahip olarak Ar – Ge gücünü, yeni jenerasyon teknolojilerle inovatif eserler tasarlamak için kullanıyor.

Her yıl elde ettiği cironun yüzde 2,5’ini Ar – Ge’ye ayıran Türkiye’nin en esaslı boya markası DYO, üretim yaptığı tüm ana ve alt dallarda hissesini artırarak,  yerli ve ulusal marka olmanın verdiği sorumlulukla ülkemize katkıda bulunmaya devam ediyor.

Hibya Haber Ajansı

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