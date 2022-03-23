Sakarya İHH ile Müsiad Ramazan Çalışmalarında İş Birliği Yapacak

Sakarya İHH 2022 Ramazan çalışmaları kapsamında MÜSİAD Sakarya Şubesi ile işbirliği protokolü imzaladı.

Sakarya İHH Başkanı Engin Sezer; Ramazan yaklaşıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da ihtiyaç sahipleri Ramazan’ı kolay geçirsin diye hazırlıklara başladık. İçerisine ayçiçek yağından, baklagillere; salçadan, makarnaya onlarca ürün yerleştirdiğimiz kumanya paketleri hazırladık dedi.

Sezer konuşmasının devamında, Ramazan’ı nasıl geçireceğini düşünen on binlerce ihtiyaç sahibi daha var. Destek olun, birlikte kumanya paketleri hazırlayıp bizi bekleyenlere ulaşalım. Kurulacak iftar ve sahur sofralarına misafir olalım çağrısında bulundu.

Sakarya İHH olarak Makedonya, Kenya ve Somali’de yapılacak insani yardım çalışmalarını yerinde organize ve koordine edeceklerini belirten Sezer ayrıca Türkiye dahil 57 ülkede insani yardım çalışması yapacaklarını vurguladı.

Yakın ilgi ve desteklerinden dolayı Sakarya Müsiad ailesine Şube Başkanı İsmail Filizfidanoğlu şahsında çok teşekkür ettiğini ifade eden Sezer, Sakaryalı hayırseverlerin destekleriyle iyiliğin yolunu gözleyen mağdur ve mazlumlara Ramazanı yaşatacaklarını söyledi.

Müsaid Sakarya Şube Başkanı İsmail Filizfidanoğlu; Sakarya İHH’nın çalışmalarını yakından takip ettiklerini söyledi.

Filizfidanoğlu; Ramazan ayı boyunca yapılacak olan çalışmalara üyeleriyle birlikte destek olacaklarını, il içerisinde yapılacak olan insanni yardım faaliyetlerine katılacaklarını, hem Sakarya içerisinde hem dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ellerinden gelen desteği sağlayacaklarını ifade etti.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı