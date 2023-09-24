Sakarya’da nefes kesen Off-Road heyecanı başladı

Sakarya’nın ev sahipliği yaptığı Türkiye’nin en prestijli off-road organizasyonunda heyecan bu sabah başladı. 18 araç 36 pilotun şampiyonluk için kıyasıya yarıştığı ‘orman etabı’ start aldı. Şampiyona yarın Karaköy Spor Ada Vizyon Projesi alanında 11.00’da başlayacak olan ‘seyirci’ etabıyla devam edecek.

SAKARYA (İGFA) – Sakarya’nın ev sahipliği yaptığı 2023 Petlas Türkiye Off-Road Şampiyonası 4. ayak yarışlarında heyecan bu sabah başladı. Türkiye’nin en prestijli off-road organizasyonunda ilk gün 18 araç 36 pilotun şampiyonluk için kıyasıya yarıştığı ‘orman etabı’ start aldı. Sabah 09.30’da start çizgisinden tek tek geçen pilotlar 10 kilometrelik orman içi yolunda bataklık, su, taş, yarıklar ve engebeli yollar gibi türlü engelleri olan etapta Off-Road’cular yarın koşulacak yarışlar için en yüksek puanı toplamaya çalıştı.

Seyirci etabı yarın

Yaklaşık 250 kişilik yarış ekibiyle gerçekleştirilen dev organizasyonda yarışan pilotlar hız, manevra ve kabiliyetleriyle adrenalin seviyesini arşa çıkarıyor. 15 ayrı check point kapıları olan etapta bu kapılara değmeden geçen pilotlar puanları topluyor. 3 kez koşulan etapta en az hata yapan pilot bir sonraki yarışta puan avantajını eline alıyor. SV, S1, S2, S3, S4 ve Takımlar Şampiyonası olmak üzere 5 kategoride 10 kilometrelik alanda gerçekleştirilen yarışların ardından şampiyona yarın Karaköy Spor Ada Vizyon Projesi alanında 11.00’da başlayacak olan ‘seyirci’ etabıyla devam edecek. Sakarya’daki son etap yarışları Sakaryalı sporseverlere açık olacak ve 17.00’a kadar sürecek.

Ücretsiz servis

Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “23 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek şampiyonanın 4. ayak yarışlarını yerinde takip etmek isteyen hemşerilerimiz için Demokrasi Meydanı’nda ücretsiz seferler düzenleyeceğiz. Ücretsiz olarak hizmet verecek araçlarımız Demokrasi Meydanından; 11:00, 13:00, 15.00, Spor Ada Tesisi’nden ise 12.30, 14.30 ve 18.00 saatlerinde hareket edecektir. Aksiyon ve heyecanın zirveye çıkacağı yarışlara tüm hemşerilerimiz davetlidir” denildi.

Kaynak : İGFA