Sakarya'nın 15 Temmuz şehidine vefa örneği

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, 15 Temmuz’un destanının 7’nci yıldönümünde Sakaryalı Şehit Özel Harekât Polisi Serdar Gökbayrak’ın kabir ziyaretinde destanı dualarla yad ederek, “Kalbi vatan aşkıyla yanıp tutuşan kahramanlar, 7 yıl önce bugün hainlere çok büyük bir ders verdi. O gün tankların, tüfeklerin önüne çıkarak vatanı bölünmez yapan her bir kahramanımızı rahmetle, sevgiyle anıyorum” mesajını paylaştı.

SAKARYA (İGFA) – Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, hain darbe girişiminin yıldönümü olan 15 Temmuz Milli Birlik Günü’nün ilk saatlerinde şehit kabrini ziyaret etti.

İstanbul Arnavutköy Tepekule Kışlası’nda darbecileri engellemek isterken şehadete yürüyen Sakarya’nın şehidi Özel Harekât Polisi Serdar Gökbayrak’ın mezarında dua ile 7 yıl önceki kahramanlık destanını yad eden Başkan Yüce ve protokol üyeleri şehit polisin mezarını çiçeklerle süsledi.

Ziyarete ayrıca Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, Garnizon Komutanı Albay Ercan Gülden, İl Müftüsü Mehmet Aşık, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever ile ilçe kaymakamları ve ilçe belediye başkanları eşlik etti.

Yüce, şehit polisin ailesine ve yakınlarına sabırlar dileyerek 15 Temmuz’da yazılan kahramanlık destanını hatırlattı. Sakarya’da ve Türkiye’nin her noktasında yaşlı, genç milyonlarca vatan sevdalısının bayrağına sahip çıkmak uğruna tankların, uçakların karşısına çıktığını ifade eden Yüce, “Minnettarız” vurgusu yaptı.

Başkan Yüce, ayrıca Sakarya’da yüzbinlerce kişinin memleketi hainlere teslim etmemek için nasıl bir mücadele ortaya koyduğuna şahit olduklarını kaydetti. Şehit mezarını çiçeklerle süsleyen Başkan Yüce ve protokol üyeleri, yapılan dualara eşlik etti.

Duygularını paylaşan Yüce, “Kalbi vatan aşkıyla yanıp tutuşan kahramanlar, 7 yıl önce bugün hainlere çok büyük bir ders verdi. 85 milyon tek yürek olduğunda hiçbir planın bu milletin bekasını tayin edemeyeceğini kanıtladı. O gün tankların, tüfeklerin önüne çıkarak vatanı bölünmez yapan her bir kahramanımızı rahmetle, sevgiyle anıyorum. Sakarya’da yüzbinlerin sokaklarda nasıl bir mücadele ortaya koyduğuna şahit olduk. Birlikte korkusuzca darbecilerin üzerine yürüdüğümüz o gece, her bir vatandaşımızın gözünde şehadet duygusunu ve vatan sevgisini gördüm. Allah bu toprakları kanıyla sulayan tüm şehitlerimizden razı olsun.” dedi.

Konuşmaların ardından sonra şehit polis için Kur’an-ı Kerim tilavet edildi.

Kaynak : İGFA