Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi, “Sanat ve Tasarımla Geleceği Düşlemek. Rus Avangardı” sergisine ev sahipliği yapıyor.

Mardin’de Sakıp Sabancı’nın vasiyeti üzerine Sabancı Vakfı tarafından restore edilerek müze ve sanat galerisine dönüştürülen Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi – Dilek Sabancı Galerisi, “Sanat ve Dizaynla Geleceği Düşlemek. Rus Avangardı” standını sanatseverlerle buluşturuyor.

Selanik Devlet Çağdaş Sanat Müzesi – Costakis Koleksiyonu’ndan yapıtlarla gerçekleştirilen stant, Rus Avangardı’nın sanat tarihindeki varlıklı yerine ışık tutuyor.

“Sanat ve Dizaynla Geleceği Düşlemek. Rus Avangardı” standında sanat tarihinin en heyecan verici akımlarından olan ve 20. yüzyılın başında sanatı hayatın her alanına yayma gayesiyle çalışmalar gerçekleştiren Rus Avangardı; fotoğraf, tasarım, edebiyat, sinema ve tiyatro alanlarındaki varlıklı üretimleriyle temsil ediliyor. Stant, devrin siyasi, toplumsal ve teknolojik gelişmelerinin yanı sıra endüstrileşmenin heyecanıyla yüzünü bilime dönen ve dünyanın da sonlarını aşarak düşlerini uzaya taşıyan avangard sanatkarların ilerlemeye duydukları inancı yansıtıyor.

Dünyanın en değerli Rus Avangardı koleksiyon ve arşivi olan Costakis Koleksiyonu günümüzde ikiye bölünmüş olarak Moskova Devlet Tretyakov Galerisi ve Selanik Devlet Çağdaş Sanat Müzesi’nde saklanıyor. “Sanat ve Dizaynla Geleceği Düşlemek. Rus Avangardı” standı, Selanik Devlet Çağdaş Sanat Müzesi’nin işbirliğiyle gerçekleştiriliyor.

George Costakis’in büyük bir tutkuyla bir ortaya getirdiği ve Rus Avangardı yapıtlarının gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlayan Costakis Koleksiyonu’ndan standa dahil edilen sanatkarlar ortasında, sanat tarihinin ikonik yapıtlarından Siyah Kare’nin yaratıcısı Kazimir Malevich; sanatla üretim ortasındaki hudutları belirsizleştirerek sanatsal kuramda yeni bir periyodun öncüsü olan Vladimir Tatlin; fotoğraf, fotoğraf, heykel ve grafik sanatının yavuz öncüsü Alexander Rodchenko dahil olmak üzere birçok değerli isim bulunuyor. Stantta devrin bayan sanatçı yoğunluğunu temsil eden isimlerden, çalışmalarında metinle fotoğraf ortasındaki etkileşimi temel alan Olga Rozanova ve tasarladığı oyun dekorlarıyla tiyatro lisanının dönüşümüne katkıda bulunan Lyubov Popova da yer alıyor.

Rus Avangardı yıllarında altın çağını yaşayan tiyatro ve bu periyotta üretilen öncü sahne kuramları da stantta yine canlandırma ve konstrüksiyonlar aracılığıyla sunuluyor. Tiyatronun öncü ismi Vsevolod Meyerhold’un 1922’de sahnelediği Şanlı İstekli Aldatılan Koca’nınPopova imzalı sahne dekoru, stantta model konstrüksiyonuyla temsil ediliyor. Rus Avangardı’nın tüm sanatları bir senteze ulaştırma arayışının en bilinen örneklerinden olan, müziği Mikhail Matiushin, sahne ve dekor tasarımı Malevich imzalı Güneşe Karşı Zafer operasının çağdaş yorumunun görüntü kaydı da stantta yer alıyor.

“Sanat ve Dizaynla Geleceği Düşlemek. Rus Avangardı” tıpkı vakitte Rus Avangard tiyatrosundan örneklerin sergileneceği bir programa da konut sahipliği yapıyor. Koreograf, muharrir, tercüman ve eleştirmen Doç. Dr. Emre Koyuncuoğlu’nun genel sanat direktörlüğündeki program, Mardin ve Diyarbakır tiyatrolarından oyuncuların rol aldığı temsillerden oluşuyor. Mardin Sakıp Sabancı Kent Müzesi’nde fiyatsız olarak sunulacak program kapsamında 16 Haziran’da Velimir Khebnikov’un Bayan Laneen, 17 Haziran’da Vladimir Mayakosvsky’nin Tahtakurusu oyunları ve tekrar onun “Omurganın Flütü” şiirinin okuması gerçekleşiyor.

Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Dr.h.c. Dilek Sabancı şöyle konuştu: “2009 yılında açılan Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi – Dilek Sabancı Sanat Galerisi bugüne kadar birbirinden kıymetli 9 standa konut sahipliği yaptı. Bugün açılışını yaptığımız 10. standımız ‘Sanat ve Dizaynla Geleceği Düşlemek. Rus Avangardı’yla, pandemi sürecinden etkilenen kültür sanat faaliyetlerini bu kadim kentte yine canlandırmaktan gurur duyuyoruz. Mükemmel standımızın yanı sıra dopdolu bir programla sanata doyacağız. Mardin ve Diyarbakır’daki farklı tiyatrolarda çalışan oyuncularla gerçekleştirdiğimiz değerli iş birlikleri, müzemizde sahnelenecek tiyatro oyunları bizim için çok kıymetli. Bilim ve sanat, teknoloji ve kültür bugün hâlâ birbirinden beslenen değerli alanlar. Sabancı Vakfı, Sakıp Sabancı Müzesi ve Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi gruplarına standın düzenlenmesindeki eforları için teşekkür ediyorum. Bizleri bugün yalnız bırakmayan Mardinliler başta olmak üzere bu stantta emeği geçen herkese çok teşekkür ediyor, standımızın kentimize uğurlu gelmesini diliyorum.”

Sakıp Sabancı Müzesi Müdürü Dr. Nazan Ölçer stantla ilgili yaptığı açıklamada; “2018 yılında İstanbul’da Sakıp Sabancı Müzesi’nde açtığımız, büyük bir ilgi ve coşkuyla ziyaret edilen ‘Sanat ve Dizaynla Geleceği Düşlemek. Rus Avangardı’ standımızı, pandemi nedeniyle iki yıl gecikmeli de olsa, sonunda Mardinlilerle buluşturmanın memnunluğunu yaşıyoruz. Halihazırda milletlerarası sanat takviminde de yer alan bu eşsiz kent, gerek kültür sanat ajandası, gerekse sanatkarlarıyla dünya sanat otoritelerince yakından takip ediliyor. 2020’de yapılması planlanan, lakin pandemiden ötürü ertelenen Mardin Bienali ile eşzamanlı bir formda açmayı kurguladığımız standımızın Mardin’deki öğrencilere, akademisyenlere ve sanatseverlere ilham vermesini diliyorum.

Mardin’in tarih boyunca birikmiş bir sanat hafızası olduğunu biliyor ve bu şuurla buradaki çalışmalarımızda İstanbul’dan projeler getirmekle yetinmiyoruz. ‘Belgeden Kurguya, Atölye’den Müzeye – Mardin’den Fotoğraflar’ standımız üzere bu standın de bölgeden genç sanatkarların çalışmalarına mesken sahipliği yapacak olmasından son derece memnunum. Stant kapsamında Doç. Dr. Emre Koyuncuoğlu’nun sanat direktörlüğünde Mardinli ve Diyarbakırlı genç tiyatro sanatkarlarıyla çağdaş tiyatronun kıymetli yapıtlarından kısımlar sahnelenecek ve okumalar gerçekleşecek.

Diyebilirim ki Mardin’de çarpıcı ve dinamik bir proje yaratabildik. Salonların her köşesinde sizi yeni bir sürpriz, yeni bir belgesel ve bilimin öncüleri bekleyecek. Şaşırtan bir formda bütün bunların yüz yıl evvel nasıl düşünüldüğünü, hayal edildiğini göreceksiniz.

Bu stantta tıpkı vakitte vizyon sahibi bir koleksiyoncunun kaybolan ve unutturulan bir periyoda ilişkin yapıtları nasıl toplayıp koruduğunu görüyor, onun yeterli niyet, umut ve coşku taşıyan bu devri geleceğe taşımasını izliyoruz. Tarih bazen tek bir şahsa bu türlü bir misyon yükler; bu stant tek bir kişinin bir periyoda şahitlik ettiğini ve geleceğe taşıyabildiğini kanıtlamaktadır.

Böylesine bir ortamda büyük bir cömertlikle yapıtların sergilenmesi için gereken müsaadeleri bize veren Selanik Devlet Çağdaş Sanat Müzesi’nin Costakis Koleksiyonu yöneticilerine ve meslektaşım Dr. Maria Tsantsanoglou’ya teşekkürü borç biliyorum. Sabancı Vakfı’na ve Vakfın Mütevelli Heyeti Üyesi Dr. Dilek Sabancı’ya Mardin halkı ile kültürel iş birliği yapabilmemize yer sağladıkları için minnettarım.” dedi.

“Sanat ve Dizaynla Geleceği Düşlemek. Rus Avangardı” standı, salıdan cumartesiye 08.30 – 17.30 ortasında Sakıp Sabancı Kent Müzesi – Dilek Sabancı Sanat Galerisi’nde ziyaret edilebilecek.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı