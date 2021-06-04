Sakıp Sabancı Müzesi’nden yeni sergi: “Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Ressam Hocaların Ressam Öğrencileri”

Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi’nin (SSM) yeni standı, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Ressam Hocaların Ressam Öğrencileri, 1 Haziran’da ziyaretçileriyle buluşuyor.

Türkiye’de fotoğraf sanatının tarihi seyahatinin izlenebileceği stantta, hepsi SSM Fotoğraf Koleksiyonu’ndan olmak üzere; Hoca Ali İstek, Halife Abdülmecid Efendi, Hüseyin Zekâi Paşa, İvan Konstantinoviç Ayvazovski, Şevket Dağ, Hikmet Onat, Hüseyin Avni Lifij, İbrahim Çallı, Nazmi Ziya Güran’ın yanı sıra öncü bayan sanatkarlardan Mihri (Müşfik) Hanım’ın ortalarında olduğu sanatkarların 115 yapıtı bir ortaya geliyor.

Stant, hoca ve öğrenci bağlantısı üzerinden, jenerasyonlar ortası etkileşim ve değişimi görünür kılıyor; ustaların ve onların izinde yürüyerek ustalaşan öğrencilerin yapıtları birlikte sunuluyor. Tanzimat’tan Cumhuriyet’e: Ressam Hocaların Ressam Öğrencileri standı, geç keşfedilen, lakin süratlice benimsenen fotoğraf sanatı üzerinden ülkenin toplumsal, toplumsal ve ekonomik dönüşümünü izleme imkanı sunuyor.

Kronolojik bir sistemde sunulan stant seçkisi, Tanzimat devrinde, başta Fransa olmak üzere yurt dışına sanat eğitimine gönderilen ve Paris’te periyodun değerli isimleri Jean-Leon Gerôome ve Gustave Boulanger üzere ressamların atölyelerine devam eden, Osman Hamdi Beyefendi ve Halil Bey’in dahil olduğu jenerasyondan sanatkarların yapıtlarıyla başlıyor. Stantta bu sanatkarların görüntü ve natürmortlarının yanı sıra figür ve figürlü anlatımın uzantısı olarak ilgi duydukları portre çeşidine ilişkin yapıtları de yer alıyor. Bu yapıtlardan bilhassa bayanları bahis alan portreler ise Osmanlı toplumunda bayanların Tanzimat Dönemi’nden itibaren görünür olma süreçlerini yansıtıyor.

Stant, İbrahim Çallı, Nazmi Ziya, Avni Lifij, Feyhaman Duran, Namık İsmail, Hikmet Onat üzere sanatkarların mensup olduğu 1914 neslinin en beğenilen konusu olan İstanbul’un sokakları, konutları, tarihi yapıları, kıyıları ve Boğaz görünümünün resmedildiği tablolarla, tıpkı vakitte büyük bir dönüşüm geçiren Türkiye’yi anlatıyor. Bu kısımda 1914 Jenerasyonu sanatkarlarının başını çektiği, yeni sanatsal gelişmelerin izleneceği temel etkinliklerden Galatasaray Stantları de anılıyor.

Türkiye’den ressamların resimsel bir mevzu olarak birinci kez yurt dışında, bilhassa Paris’teki akademik fotoğraf eğitimlerinde çıplak olgusuyla tanışmalarının akabinde verdikleri eserler de stantta, bu süreci yansıtan bir çerçevede ele alınıyor. Halil Paşa’nın akademik bir atölye disiplinini yansıtan figür çalışmalarından İbrahim Çallı’nın tabirci bir hassaslıkla resmedilmiş tensel çıplaklarına uzanan sürecin örnekleri, büyük bir zihniyet değişiminin birinci adımları olarak stantta yerini alıyor.

Sanayi-i Nefise Mektebi’nde yabancı hocaların yerine atanan İbrahim Çallı, Feyhaman Duran, Hikmet Onat üzere isimlerin atölyelerinde yetişen ve Türkiye’de çağdaş sanatın temellerinde yer alan, Cumhuriyet’in birinci sanatçı kümesi Müstakiller de stantta sanat tarihindeki ehemmiyetlerini yansıtacak bir kapsamla sunuluyor.

Tanzimattan Cumhuriyete Ressam Hocaların Ressam Öğrencileri standı,

1 Haziran Salı gününden başlayarak Pazartesi dışında her gün 10.00 – 18.00 saatleri ortasında Sakıp Sabancı Müzesi’nde görülebilecek. Rezervasyon yaptıran ziyaretçilerin öncelikli olarak giriş yapacağı sergiyi, öğretmenler ve sıhhat çalışanları fiyatsız gezebilir.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı