Salihlili kadın girişimciler hemcinslerini ödüllendirdi

Başarılı kadınları ödüllendirerek onurlandırmayı ve cesaretlendirmeyi bir gelenek haline getiren Salihli Ticaret ve Sanayi Odası Kadın Girişimciler Kurulu, Salihlili kadınlara girişimcilik ve onur ödülleri takdim etti.

Salihlili girişimci kadınlar geleneksel ödül törenlerini gerçekleştirerek kendi alanlarında başarılı olan 6 kadını ödüllendirdi. Ayşe Canıtez, Fatma Özer, Sultan Özer, Fatma Kara’ya Kadın Girişimcilik Ödülleri, Figen Ezen’e Onur Ödülü ve Selma Yağcıköse’ye de Genç Girişimcilik ödülü sunuldu.

Şeff Restoran’da düzenlenen ödül törenine Salihli Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yüksel, Meclis Başkanı Süleyman Oral ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Günay Topkaya katılarak, Lidya döneminde kullanılan dünyanın ilk madeni parasını simgeleyen plaketleri başarılı kadınlara sundu.

Ödül töreninde bir konuşma yapan Salihli TSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yüksel, kadınların yetenekleriyle pek çok alanda başarılı çalışmalar yaptığını belirterek, “Salihli TSO olarak kadınların arkasındayız. Her türlü desteği vermeye hazırız” mesajı verdi. Oda’nın Kadın Girişimciler Kurulu üyelerinin pek çok sosyal sorumluluk projesini yürüttüğünü ve gelir getirici faaliyetler düzenleyerek üniversitede okuyan kız öğrencilere burs verdiğini belirten Yüksel, “Kadınlar evlerinden çıkarak sosyal hayata karışmalı. Hayat pahalılığının giderek daha fazla hissedildiği günümüzde ekonomiye katkı sağlamalıdır. Çünkü pahalılığı en çok mutfaklarında hisseden kadınlardır.” dedi.

Salihli TSO Kadın Girişimciler İcra Kurulu Üyesi Benay Oral da yaptığı konuşmada kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanıyan; pek çok konuda medeni ülkelerdeki hemcinslerinin seviyesine ulaşma imkanı sağlayan Mustafa Kemal Atatürk’e çok şey borçlu olduklarını ifade etti. Oral, kadınların, başka hiçbir güce dayanmadan kendi gücüyle her şeyi başarabilecek potansiyele sahip olduğunu vurgulayarak, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutladı.

Altı Kadın Ödüllendirildi

Salihli TSO Kadın Girişimciler Kurulu, uzun yıllar terzilik yaptıktan sonra Salihli’nin ilk bebe mağazası olan Yumurcak Bebe’yi açarak 26 yıl aktif olarak esnaflık yapan Ayşe Canıtez’e Kadın Girişimcilik Ödülü sundu.

Unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarından olan güveç yapımını 60 yıldan fazla bir süredir devam ettiren 80 yaşındaki Gökeyüp Mahalesi sakini Fatma Özer ve bu sanatı yaşatmaya çalışan güveç ustası gelini Sultan Özer’e de girişimcilik ödülleri takdim edildi.

Girişimcilik ödülü alan bir başka Salihlili kadın ise 40 yılı aşkın süredir kuaför salonu işleten Fatma Kara oldu.

Genç Girişimcilik Ödülü, yine kadınların el emeği ile meydana getirilen bebek örgü ürünlerini kendi dükkanı ve internetten satışa sunan Mandalina Bebek işletmesinin sahibi Selma Yağcıköse’ye takdim edildi.

Onur Ödülü ise Salihli’de okullarda resim öğretmenliği yaptıktan sonra İzmir’de Nefes Sanat atölyesinde teknik ve dekoratif resim çalışmalarına devam eden Figen Ezen’e sunuldu.

Kadınlar ödül töreninden sonra taş baskı yöntemiyle kumaş boyama tekniğinin uygulandığı atölye çalışmasına katıldı.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı