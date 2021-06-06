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Ana Sayfa Magazin 6 Haziran 2021 17 Görüntüleme

Samara Romanca Şarkısı “Lava Sa Me Slike”yi Müzikseverlerle Buluşturdu

Samara Romanca Şarkısı “Lava Sa Me Slike”yi Müzikseverlerle Buluşturdu

Arabesk müziğin usta yorumcularından Cansever’in son yıllarda müzik dünyasına kazandırmış olduğu seslerden biri olarak öne çıkan Samara, yeni tekli çalışmasını Romanca okuyarak müzikseverlerle buluşturdu.

Para Para, Havalı Geliyor ve Ramdika isimli roman havalarıyla çok başarılı bir çıkış yakalayan Samara, kelamı ile bestesi Cansever’e ilişkin olan “Lava Sa Me Slike’ isimli yeni müziğiyle daha farklı kitlelere ulaşmayı hedefliyor. Enco Rasimov’un aranje ettiği müziğin klibini ise Erkan Nas çekti.

Cansever Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda yayınlanan müzik görüntü klibiyle de Youtube Cansever Official kanalında müzikseverlerle buluştu.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

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