Sampaş Holding iklim değişikliklerinin getirdiği afetlere karşı AB ile birlikte mücadele edecek

Sampaş Holding, afetlere karşı dayanıklı bir toplum yaratılması için Avrupa Birliği Komisyonu tarafından açılan çağrıda desteklenmeye hak kazanan tek projenin koordinatörü olarak büyük bir başarıya imza attı. “Çoklu Tehlike ve Risk Durumlarında Toplum Farkındalığının Arttırılması ve Yenilikçi Teknolojilerle Desteklenmesini” amaçlayan projede 7 ülkeden 16 kurum ve kuruluş kol kola çalışacak.

40 yılı aşkın süredir Türkiye’de şehirlerin altyapı hizmetlerinin geliştirilmesi ve belediyelerin halka verdiği hizmetleri yerli ve milli projelerle desteklenmesi yönünde adımlar atan Sampaş Holding, desteklenen C2IMPRESS projesi için, ulusal koordinasyonu TÜBİTAK tarafından yürütülen Ufuk Avrupa Programı kapsamında, AB Komisyonu’ndan toplamda 5 Milyon Avro hibe almaya hak kazanmıştır.

Sel ve orman yangınları gibi afetlere karşı toplum bilinçlendirilecek

C2IMPRESS projesi, iklim değişiklikleri yüzünden ortaya çıkan afetlere karşı savaş vermeyi hedefliyor. Tasarlanacak çözümlerle elde edilecek verilerin ışığında, her bölgeye özel çözümler üretilecek; iklim değişikliği sebebiyle yaşanan sel, orman yangınlarının yanında aşırı hava değişimlerinden kaynaklanan afetlere yönelik halkın farkındalığı arttırılacak.

Proje kapsamında Türkiye, Yunanistan, Portekiz ve İspanya’da afet riski taşıyan kentsel alanlarda erken uyarı sistemleri, büyük veri tabanlı afetle mücadele ve karar destek platformları ve mobil araçlar geliştirilecek. Bunun yanında afet anında ve sonrasında halkın sosyo-psikolojik durumu çevrimiçi ortamlarda analiz edilecek, stratejik planlamalar yapılacak ve çözümler üretilecek.

Sampaş Holding’in liderliğini yaptığı ekibin içinde Birleşik Krallık, Fransa, İspanya, Portekiz, Yunanistan ve Avusturalya’dan üniversite, KOBİ, Ar-Ge merkezi ve kamu kuruluşları bulunurken Türkiye’den Ordu Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Üniversitesi de önemli bir rol üstleniyor. Projenin katılımcıları arasında İngiltere’nin köklü üniversitelerinden Cambridge ve Fransa’nın Grenobles-Alpes ve Yunanistan’ın Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi dikkat çekiyor.

“Yerli ve milli çözümler afetle mücadelede umut olacak”

Sampaş Holding Genel Müdür Yardımcısı Dr. M. Serdar Yümlü, böylesine büyük bir projenin lideri olmaktan büyük bir gurur ve heyecan duyduklarını dile getirdi:

“Sampaş Holding olarak 40 yılı aşkın süredir belediyelerimizle binlerce projeyi hayata geçirdik. Tamamı Türk mühendisleri tarafından geliştirilen yerli ve milli teknolojilerle milyonlarca vatandaşımızın hayatına değer kattık. Birçok alanda dünyanın önde gelen ülkelerini geride bırakan çözümler geliştirdik. Sampaş Holding’in koordinatörü olduğu C2IMPRESS, Avrupa’nın farklı akademik çevrelerinden gelen jüri üyelerinin değerlendirmesiyle toplamda 17 konsorsiyum ve proje içerisinden desteklenmeye hak kazanan tek proje olmuştur. Bu gibi projelerde AB üyesi olmayan ülke kurumlarının liderliğine çok rastlanmıyor. Bu alanda da bir ilki gerçekleştirdiğimiz için çok mutluyuz.”

“Dünyanın gözü kulağı Ordu’da olacak”

Geçtiğimiz yıl beklenmeyen sel felaketlerinin getirdiği afetlerle sarsılan Karadeniz bölgesinde yaşananların bu projeyi hayata geçirmek için tüm şirketi motive ettiğini, bu yüzden de herkesten daha fazla çalıştıklarını söyleyen Dr. Yümlü sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu tip felaketler sadece Türkiye’de değil dünyanın her yerinde yaşanıyor. Bu yüzden koruyucu ve halkı bilinçlendirici uygulamalar üstüne yoğunlaştık. Tüm Türkiye’de yerel yönetimlere verdiğimiz hizmetlerden edindiğimiz bilgi birikimiyle bölgeleri inceledik ve bu çalışmanın yapılacağı en doğru yerin Ordu olduğuna karar verdik. Bizim yönlendirmemizle C2IMPRESS kapsamında dünyanın önde gelen araştırmacı ve akademisyenleri Ordu’ya gelecek ve bu bölgeyi yakından inceleyecek. Bu hem Ordu hem de ülkemiz için önemli bir prestij kaynağı olacak.”

“Bu proje sayesinde Türkiye’nin bilgi birikimi, Başta AB olmak üzere tüm akademik dünyada daha çok konuşulmaya başlanacak. Böylesi ortak çalışmalar ile yabancı akademik çevrelerin Türk bilim insanlarıyla yepyeni projelere imza atmasını, Türkiye’ye AB’nin Ufuk Avrupa yatırımlarından daha çok hibe gelmesini sağlayacağımıza eminiz.”

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı