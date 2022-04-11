Şampiyon Edremitspor

1966 Edremitspor 2021-2022 sezonu Balıkesir Süper Amatör Lig Play-Off finalinde Balıkesir Büyükşehir Belediyespor’u mağlup ederek Bölgesel Amatör Lig’e (BAL) yükseldi.

2021-2022 sezonu Balıkesir Süper Amatör Lig İl birinciliği maçında 1966 Edremitspor ile Balıkesir Büyükşehir Belediyespor karşı karşıya geldi. Balıkesir Atatürk Stadyumunda oynanan maçı 1966 Edremitspor 1-0 kazanarak Bölgesel Amatör Lig’e yükselen taraf oldu.

Edremit’ten gelen yaklaşık 2 bin taraftarın da takıma destek verdiği karşılaşmadan Yeşil-Sarılı takım 66. dakikada Ali Tayfun Akbey’in attığı golle 1-0 galip ayrıldı.

Bu sezon oynadığı 19 resmî maçta 19. galibiyetini elde eden 1966 Edremitspor önümüzdeki sezon Bölgesel Amatör Lig’de mücadele etmeye hak kazandı.

Maçın ardından 1966 Edremitspor’a şampiyonluk madalyaları Balıkesir Emniyet Müdürü Hasan Onar, Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Balıkesir İl Gençlik ve Spor Müdürü Lokman Arıcıoğlu, Balıkesir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Metin Mengüç, şampiyonluk kupası ise Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Birol Şahin tarafından verildi.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, sporcuları tebrik etti, “Edremitimiz bir çok alanda olduğu gibi sporda da daha yukarıları hak ediyor. Şampiyonluk şehrimize hayırlı olsun. Emeği geçen tüm sporcu, teknik heyet ve idarecilerimizi kutluyorum. Bu şampiyonlukta emeği olan geçtiğimiz ay kaybettiğimiz Teknik Direktörümüz, sevgili arkadaşımız Çağdaş Alkan’ı bir kez daha rahmetle anıyorum” dedi.

Maçtan Dakikalar

Maçtan önce Süper Amatör Lig’de gol kralı olan 1966 Edremitspor’dan Ali Tayfun Akbey’e ödülü Balıkesir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Metin Mengüç tarafından verildi.

14.dakikada Balıkesir Büyükşehir Belediyespor etkili geldi. Cenker’in çevirdiği topa gelişine vuran Ramazan’ın şutu kaleci Tuğrul’da kaldı.

16.dakikada yaşanılan karambolde topu önünde bulan Özkan Karakaş’ın şutu az farkla auta gitti.

17.dakikada Büyükşehir Belediyespor tehlikeli geldi. Ramazan Nisan’ın çevirdiği topta Cenker yay üzerinden sert vurdu şut kalecide kaldı.

19.dakikada Ramazan’ın indirdiği topta Özkan net fırsattan yararlanamadı. Cezasahası içinden gönderdiği zayıf şut kalecide kaldı.

22.dakikada 1966 Edremitspor atağında Ümit Mutlu topu Necmettin Adıyaman ile buluşturdu. Necmettin çaprazdan şutunu kaleye gönderdi. Top az farkla auta gitti.

26.dakikada Musa Yiğit’in çevirdiği topu son anda kesen Yasin Dağlı mutlak golü önledi.

60.dakikada cezasahası içinde topla buluşan Ali Tayfun Akbey’in dönerek yaptığı şut kalecide kaldı.

66.dakikada 1966 Edremitspor golü buldu. Cezashasında yaşanan karambolde Necmettin Adıyaman uygun durumdaki Ali Tayfun Akbey’i gördü. Golcü oyuncu net bir vuruşla topu filelere gönderdi.

70.dakika 1966 Edremitspor Necmettin Adıyman ile golü buldu. Ancak topu elle kontrol ettiği gerekçesiyle gol iptal edildi.

87.dakikada kalecinin kısa kalan pasında topu çalan Ali Tayfun Akbey net bir fırsatı gole çeviremedi. Şutu yandan auta gitti.

Stat: Balıkesir Atatürk Stadyumu

Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe , Mert Baykal, Turhan Akbaş

1966 Edremitspor: Tuğrul Karatosun, Bilal Bayhan, Musa Yiğit, Fatih Yılmazlar, Caner Turp, Mustafa Kahraman, Özgür Arslan (Dk 41 Hamdi Can Altay), Muhammed Yasin Turgutalp (Dk 66 Yunus Bayram) , Ali Tayfun Akbey, Ümit Mutlu, Necmettin Adıyaman (Dk 89 Abdullah Urgun)

Teknik Direktör: Uğur Avni

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: Muhammet Şirin, Enes Başkurt, Yasin Dağlı, Kamil Akuç, Kenan Uz, Muharrem Emre Güler, Yusuf Gökbak, Özkan Karakaş (Dk 80 Alperen Günaydın) Ramazan Nisan (Dk 80 Emre Akkaş) , Cenker Güngören (Dk 71 Sertan Çakır) , Ahmet Tekin (Dk 56 Mert Anış)

Teknik Direktör: Cihat Bozkurt

Goller: Dk 66 Ali Tayfun Akbey (1966 Edremitspor)

Sarı Kartlar: Dk 40 Cenker Güngören, Dk 77 Yunus Gökbak (Balıkesir Büyükşehir Belediyespor), Dk 50 Hamdi Can Altay, Dk 77 Yunus Bayram , Dk 81 Caner Turp, Dk 90 Tuğrul Karatosun (1966 Edremitspor)

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı