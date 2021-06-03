Şampiyon oyun dünyasında da iddialı

Futbolseverlerin yakından takip ettiği ünlü futbolcu Josef de Souza, şampiyonluk sonrası hayatına, yeşil alandaki gayretlere ve ilgi gösterdiği görüntü oyunlara dair değerli açıklamalarda bulundu. Excalibur davetlisi olarak YouTube içerik üreticisi Enis Kirazoğlu’nun sorularını yanıtlayan Josef de Souza, bugüne kadar onu en çok zorlayan futbolcunun dünyaca ünlü yıldız Lionel Messi olduğunu da açıkladı. Futbol dünyasındaki rekabeti oyun dünyasında da yaşayan Souza, biraz pratikten sonra en uygun oyuncu olabileceğini de belirtti.

“Messi işimi çok zorlaştırdı’’

Casper üretim merkezini Enis Kirazoğlu ile gezen ünlü futbolcu, kendisi için üretilen Excalibur oyun bilgisayarını deneyimlemeden evvel gerçekleştirdiği röportajda “Mücadele ederken çok zorlandığın oyuncu var mı?” sorusuna; “Bir Üstün Kupa finalinde Barcelona’ya karşı oynadım. Messi’ye karşı oynadım. Yani… Formasını da aldım. Ancak bir daha ona karşı oynamak istemiyorum. 2-0 kaybettik ve o, işimi çok zorlaştırdı. Onu televizyondan izlemeyi seviyorum lakin ona karşı… Bir daha asla.” karşılığını verdi.

“Neymar, Cristiano Gerçek Ancak Ben…”

Görüntü oyunlara ilgisi olduğunu aktaran Josef, üçüncü çocuğundan sonra evvelce merakı olan oyunlara fakat vakit bulabildiğini ve Beşiktaş’ta kamp devirlerinde oynamaya başladığı FIFA ve Call of Duty oyunlarının bağımlısı olduğunu lisana getirdi. FIFA’da favori kadrosunun Bayern Münih olduğunu da belirten Souza oyunla ilgili benzerliklere de atıfta bulunarak; “Neymar, Cristiano, Messi, gerçektekiyle tıpkı üzere gözüküyorlar lakin ben…” diyerek pek de benzemediğine yönelik eğlenceli bir reaksiyon gösterirken “Ama eminim ki birkaç yıl içinde en yeterlisi ben olacağım. Yeniden de gerçekçi olduğunu düşünüyorum. Her yıl oyunu biraz daha geliştiriyorlar. Gelecekte ne olacağını bilmiyorum, zira çok daha gerçekçi hale geliyor.” tabirlerinde bulundu.

“Uzun Yıllar Türkiye’de Kalmayı Umuyoruz”

Türkiye’yi sevdiğini ve uzun yıllar kalmayı umduğunu da lisana getiren Josef de Souza, “Türkiye’yi seviyorum. Geçen yıl hiçbir şey yapamadık, zira pandemi vardı. Mesken, idman ve maç ortasında gidip geldim. Ancak daha evvel buradayken 2-3 gün boş günümüz olduğunda Bodrum’a gittim. Çok defa Antalya’ya gittim. Sonuçta Brezilyalıyız, kıyıları seviyoruz. Kapadokya’ya da gittik, kültürü ve tarihi öğrenmek istiyoruz. Türkiye’yi seviyoruz ve uzun yıllar burada kalmayı umuyoruz.”dedi.

“1 Haftaya Kalmaz En Uygun Oyuncu Olurum”

Hayatta kalmanın ve saklanmanın Warzone oyunlarındaki stratejisi olduğunu aktaran Josef de Souza, FPS cinsindeki oyunlarda rakip oyuncuların kendisini yenmelerinin sebebini de kendisine özel konfigüre edilen Excalibur E600 ile oyun tecrübesine kavuşunca anladı. Güçlü bilgisayara sahip olduğu andan itibaren oyun suratının ve tesir alanının daha gerçekçi daha güzel olduğunu fark eden oyunsever Souza, Excalibur ile tecrübeleri sonrası “1 haftaya kalmaz en güzel oyuncu olurum. Yalnızca biraz pratik yapmam lazım. Excalibur üzere bir bilgisiyarda oyun oynamayı çok sevdim zira hareketler süratli ve ayrıyeten çok gerçekçi.” sözlerinde de bulunarak Excalibur E600’e de hayranlığını lisana getirdi.

Hibya Haber Ajansı