Şampiyona Yakışır Karşılama

Ayvalıkgücü Belediyespor sezonun bitimine bir hafta kala Bölgesel Amatör Lig’i lider olarak tamamladı ve 3. Lig yolunda playoff mücadelesi oynamaya hak kazandı.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 8. Bölge 2. grupta, en yakın rakibi Yalovaspor ile deplasmanda karşılaşan ve 0-0’lık sonuçla berabere kalıp, kazandığı altın değerindeki 1 puanla, ligin sona ermesine bir hafta şampiyonluğunu ilan eden Ayvalıkgücü Belediyespor’u, ilçede coşkulu bir kalabalık karşıladı.

Yalova deplasmanı dönüşünde ilçe girişinde uzun araç konvoyuyla karşılanan ve Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin’in de takım otobüsünde eşlik ettiği kırmızı-beyazlı kafile, ilçe merkezine kadar konvoyla girdi. Binlerce Ayvalıklının meşalelerle aydınlattığı Cumhuriyet Meydanı’nda, sevgi gösterileriyle karşılanan kırmızı-beyazlı futbolcular şampiyonluk sevincini taraftarıyla birlikte yaşadı.

Coşkulu karşılama sırasında kırmızı-beyazlı taraftarlara seslenen Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, yıllar sonra yeniden 3. Lig’e dönebilmek için şampiyonluğun yetmediğine işaret ederek, “Ayvalıkgücü yönetimini antrenörlerimizi ve takımımızı tebrik ediyorum. Onlar inandı bizi de inandırdı. Ancak önümüzde önemli play-off karşılaşmalarımız var. Oradan da galibiyetlerle ayrılıp 3. Lig’e çıkmak istiyoruz. Ayvalık ve biz buna inandık, takımımız teknik heyetimiz inandı ve kentlenip, birlik olup bunu başarmak istiyoruz. Ayvalık’ı ait olduğu yere 3. Lig’e çıkarmak istiyoruz” dedi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı