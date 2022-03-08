Şampiyonluk Ligi 7. Haftada Derbinin Galibi Galatasaray

5 – 6 Mart tarihlerinde oynanan Şampiyonluk Ligi 7. hafta karşılaşmaları sona erdi ve GALACTICOS mevsim finallerine erken veda etti.

Lider fastPay Wildcats bu hafta da 2’de 2 yaparak, üst üste 11 galibiyet aldı ve rakiplerine gözdağı verdi. Ayrıca Wildcats, Mevsim Finallerine gitmeyi de garantilemiş oldu.

Merakla beklenen Sihirdar Vadisi derbisinde ise Galatasaray Espor, Fenerbahçe’yi yenmeyi başardı. Maç içinde geriye düşen Fenerbahçe, takım savaşlarıyla oyuna ortak olmaya çalışsa da Galatasaray’ın altın üstünlüğü onlara galibiyeti getirdi. Aslan, aldığı kritik galibiyetler ile ikinciliği Dark Passage ile paylaştı. Aynı zamanda bu hafta kendini gösteren takımlar arasında, ikişer galibiyet alan 5 Ronin ve NASR Esports da mevsim finalleri yolunda ciddi bir avantaj elde etti.

Şampiyonluk Ligi’nde 7. hafta’yı geride bırakırken, bu hafta 2 mağlubiyet alan GALAKTICOS matematiksel olarak mevsim finallerinde oynama şansını kaybetti.

Sekizinci hafta karşılaşmaları ile devam edecek Şampiyonluk Ligi mücadeleleri 12 ve 13 Mart tarihlerinde oynanacak. watch.lolesports.com adresinden yayınları canlı olarak izleyebilirsiniz.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı