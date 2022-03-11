Şampiyonluk Ligi Kış Mevsimi Ödülleri Sahiplerini Buluyor

Kış Mevsimi’nin en iyileri belli oluyor.

Şampiyonluk Ligi 2022 Kış Mevsimi’nde lig aşamasının tamamlanmasına yalnızca iki hafta kaldı! Mevsim Finalleri yavaş yavaş ufukta görünürken ligin en iyilerinin belirlendiği Mevsim Ödülleri için de geri sayım başladı. Oylamalar, 8. hafta maçlarının tamamlanmasının ardından açılacak ve bu sene de mevsimin en iyileri 10 farklı dalda ödüllendirilecek.

10 ödülün 8’i Şampiyonluk Ligi Yayın Ekibi ve Şampiyonluk Ligi takımlarının koç ekipleri tarafından belirlenecek. Mevsimin En Değerli Oyuncusu, 9. haftanın sonuna kadar oynanan karşılaşmalarda en fazla Maçın En Değerli Oyuncusu seçilmiş kişi olacak. Taraftar Özel Ödülü ise, 13 Mart Pazar saat 19.00’da woobox’ta başlayacak oylama sonucunda izleyiciler tarafından belirlenecek.

Taraftar Özel Ödülü

Şampiyonluk Ligi’nin 8 haftası tamamlandıktan sonra en az 8 maça çıkmış ve hâlâ bir takımın kadrosunda kayıtlı bulunan bütün oyuncular oylamada yer alacak.

Ödül sahibi, izleyiciler tarafından belirlenecek. Oylama 13 Mart Pazar günü saat 19:00’da başlayacak. Oylamaya ilişkin duyuru Şampiyonluk Ligi sosyal medya hesaplarından yapılacak.

Mevsimin En Değerli Oyuncusu

9. haftanın sonuna kadar oynanan maçlarda en fazla Maçın En Değerli Oyuncusu seçilmiş kişi Mevsimin En Değerli Oyuncusu ödülünün de sahibi olacak.

Eşitlik olması durumunda Şampiyonluk Ligi Yayın Ekibi en yüksek puana sahip olan isimler arasında oylama yapacak.

Mevsimin Çaylağı

Geçmiş mevsimlerde herhangi bir profesyonel ligde 4’ten daha fazla maçta oynamamış, 8. hafta itibariyle en az 8 maça çıkmış ve hâlâ bir takımın kadrosunda kayıtlı bulunan bütün oyuncular oylamada yer alacak.

Ödül sahibi, Şampiyonluk Ligi Yayın Ekibi ve Şampiyonluk Ligi takımlarının koç ekipleri tarafından belirlenecek.

Mevsimin En Çok Gelişen Oyuncusu

Geçmiş mevsimlerde Şampiyonluk Ligi’nde mücadele eden, 8. hafta itibariyle en az 8 maça çıkmış olan ve hâlâ bir takımın kadrosunda kayıtlı bulunan bütün oyuncular arasından Şampiyonluk Ligi Yayın Ekibi tarafından seçilen isimler oylamada yer alacak.

Ödül sahibi, Şampiyonluk Ligi Yayın Ekibi ve Şampiyonluk Ligi takımlarının koç ekipleri tarafından belirlenecek.

En İyi Üst Koridor

En İyi Ormancı

En İyi Orta Koridor

En İyi Alt Koridor

En İyi Destek

En İyi Koç Ekibi

Şampiyonluk Ligi’nin 8. haftası itibariyle en az 8 maça çıkan ve hâlâ bir takım kadrosunda kayıtlı bulunan bütün isimler oylamada yer alacak.

Ödül sahibi, Şampiyonluk Ligi Yayın Ekibi ve Şampiyonluk Ligi takımlarının koç ekipleri tarafından belirlenecek.

Bütün ödüller için oylama 13 Mart Pazar günü, saat 19.00’da başlayacak ve 20 Mart Pazar günü aynı saatte sona erecek! Ödül sahipleri 21 Mart Pazartesi günü LoLespor sosyal medya hesaplarından ilan edilecek.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı