Samsung, 6G teknolojisini test etti 15 metrelik mesafede 6,2 Gbps hız!

Samsung Networks yöneticileri, sanal ortamda yapılan “Samsung Networks: Redefined” etkinliğinde 5G vizyonunun yanı sıra geliştirdiği yazılım ve yonga setleriyle desteklediği 5G teknolojisindeki en son gelişmeleri aktardı. Şimdi 4G kullanılmaya başlanmadan evvel 5G için araştırma ve geliştirme çalışmalarına öncülük eden Samsung, aktiflikte 6G için yaptığı testi de açıkladı. 140Ghz frekansa ve 2Ghz bant genişliğine sahip 6G sisteminde yapılan testlerde 15 metrelik bir arada 6,2 Gbps sürate ulaşıldı.

Samsung Networks takımının Samsung’un 5G alanında kaydettiği muvaffakiyetleri ve ağ dönüşümüne taraf veren yeni tahlillerini anlattığı “Samsung Networks: Redefined” sanal etkinliğinde, Samsung Electronics 5G vizyonunun yanı sıra en son ağ inovasyonları da paylaşıldı.

Aktiflikte Samsung Networks, dünyanın birçok yerinde 5G için kullanılabilir 4 milyondan fazla radyo dağıtımı da dâhil global çapta yaşanan değerli gelişmeleri de aktardı. Samsung aktiflikte, yeni kuşak ağları yaygınlaştırmak için sanallaştırmayı nasıl geliştirdiğini ve radyoları şirketin geliştirdiği en yeni yonga setlerine nasıl entegre edip 5G radyo inovasyonuna öncülük ettiğini ortaya koydu.

Samsung Electronics Ağlar İş Ünitesi Lideri ve Müdürü Paul (Kyungwhoon) Cheun, bahisle ilgili şunları söyledi: “Bir yandan 5G seyahatimize devam ediyor ve 5G’nin bir sonraki etabına giden yola öncülük ediyoruz. Öbür yandan kablosuz teknolojinin sunabileceği sonsuz imkanlar üzerine konuşmaktan memnuniyet duyuyoruz. Operatörlerin ve tüketicilerin 5G’nin sunduğu avantajlardan tüm taraflarıyla faydalanmasını sağlayabilecek en güzel global uzmanlığın ve teknik bilgilerin bir ortaya getirilmesi Samsung’un 5G vizyonuna dâhil ettiğimiz bahisler. Müşterilerimizin ve iş ortaklarımızın bu seyahatte bizimle bir arada yürümelerinden memnuniyet duyuyoruz. 5G teknolojisinde daima birlikte daha birçok prensip imza atmak için sabırsızlanıyoruz.”

Sanal aktiflik boyunca Samsung Networks yetkilileri aşağıdaki hususlar hakkında kıymetli bilgiler paylaştı:

Sanallaştırma

Radyo Erişim Ağı’ndan (RAN) Core’a kadar bir ağın tamamının sanallaştırılması, operatörlere çoklu avantajlar sunarak ağ idaresinde daha fazla verimlilik, ölçeklenebilirlik ve esneklik sağlayacak. Bunun yanı sıra yazılım uygulamaları sayesinde yükseltmeler daha kolay hale gelecek. vRAN alanındaki son gelişmeler aşağıdaki tahlilleri içeriyor:

Samsung vRAN, bir temel bant ünitesindeki tüm öğeleri sanallaştırmayı başardı. Yıllardır devam eden Ar-Ge çalışmaları sayesinde Samsung, daldaki birinci büsbütün sanallaştırılmış ticari 5G RAN ağını uçtan uca uygulamaya koydu. Son devirde, şirket tarafından devasa MIMO (Çoklu Giriş – Çoklu Çıkış) radyolarının COTS (ticari kullanıma hazır) sunucuları üzerinde çoklu-gigabit suratları destekleyebildiği ortaya kondu. Bu da vRAN teknolojisinin performansının artık özel donanım tahlillerinin performansına yakın olduğunu gösteriyor.

devasa MIMO (Çoklu Giriş – Çoklu Çıkış) radyolarının COTS (ticari kullanıma hazır) sunucuları üzerinde çoklu-gigabit suratları destekleyebildiği Samsung vCore, optimize bir performans sağlarken operasyonel otomasyonu mümkün kılan, buluta mahsus konteynerli bir mimaride yapılandırıyor. Samsung 5G vCore, yüksek uyumluluğu ve ölçeklenebilirliği sayesinde ağ operatörlerinin yeni hizmetlere süratlice geçebilmesine ve ticari ihtiyaçlara nazaran yükseltme yapabilmesine imkan sağlıyor. Birinci sanallaştırılmış Core’un 2015 yılında piyasaya sürülmesinden bu yana Samsung dünyanın birinci 5G Bağımsız Olmayan (NSA) sanal çekirdeğini muvaffakiyetle piyasaya sürerek 5G Bağımsız (SA) Core üzerindeki data sürece kapasitesi konusunda önemli bir kademe kaydetti.

Ağ idaresi tahlilleri ,sanallaştırılmış ağlarda operasyonel verimliliğin optimize edilmesini destekliyor. SCO olarak bilinen Samsung Cloud Orchestration, tam bir otomatizasyon ile ağ dağıtımı ve optimizasyonu sürecini koordine ediyor.Samsung’un Network Slice Manager’ı (Ağ Dilimleme Yöneticisi) dilimleme kaynaklarının sadeleştirilmiş bir biçimde idaresini desteklerken, yapay zekâ tabanlı analitik ağ performansının akıllı bir biçimde tahlilinin yapılmasını mümkün kılıyor.

5G Radyolar

Samsung, on yılı aşkın bir müddettir son derece rekabetçi 5G tahlilleri üzerinde araştırma yaparak, standardizasyon sağlayarak ve bunları ticari kullanıma sunarak RAN tahlillerini desteklemek üzere 5G teknolojisine öncülük ediyor. Aktiflikte Samsung Networks yetkilileri, bu husustaki yeni gelişmeleri de şöyle sıraladı:

Şirket içinde üretilen yonga setleri: Samsung, 3. jenerasyon RFIC, 2. kuşak 5G modem ve DFE-RFIC entegre çip dahil, yeni ve daha geniş yonga setleri eser serisiyle yonga seti araştırma ve geliştirme alanındaki liderliğini sürdürüyor. Tüm bunlar Samsung’un kompakt ve verimli, fakat birebir vakitte yüksek performanslı 5G tahlillerini destekleme istikametindeki teşebbüslerinin bir kesimi olarak geliştiriliyor.

Yeni tahliller: Samsung tıpkı vakitte 5G radyo yelpazesini genişletmeye de devam ediyor. Samsung son olarak kendi geliştirdiği, orta bantta 400MHz bant genişliğini destekleyen ve operatörlerin daha esnek ve düşük maliyetli uygulama yapabilmesine yardımcı olan geniş bant radyoyu tanıttı. Tanıtımı yapılan öbür yenilikler ortasında yeni jenerasyon 5G Compact Macro ve temel bant ünitelerinin yanı sıra anten entegrasyonuyla daha kompakt bir form faktörü, daha kolay suram ve uygulama kolaylıkları sunan yeni One Antenna Radio tahlili de bulunuyor.

Özel Ağlar

Samsung, kapsamlı tahlil portföyünden faydalanarak, sağlam ve inançlı özel ağlar geliştirme kabiliyetine de sahip. Samsung’un alanında başkan 5G tahlilleri özel 5G ağları için dirençli bir destekleyici yapı sunarak, akıllı fabrikalar ve gerçek vakitli 4K görüntü takip sistemi üzere kullanım durumları oluşturabiliyor. Samsung birebir vakitte ağ ekipmanlarından uygulama ve aygıtlara uçtan uca PS-LTE tahlilleri de sunuyor. Ayrıyeten, Samsung dünyada bir birinci olarak, Kore çapında 3GPP uyumlu bir PS-LTE ağını desteklemenin yanı sıra alanında bir birinci olan MCPTX görüntü konuşmayı bir bulut platformu üzerinde gerçekleştirmeyi başardı.

6G için gelecek vizyonu

“Samsung Networks: Redefined” aktifliği kapsamında ağlara ait yapılan bilgilendirmelerde, Samsung’un 6G teknolojisi için öngördüğü vizyon ve bu alanda oluşturacağı yapı da paylaşıldı. Samsung, yeni jenerasyon kablosuz teknolojilere hazırlıkta da başı çekiyor. Şimdi 4G kullanılmaya başlanmadan evvel 5G için araştırma ve geliştirme çalışmalarına öncülük eden Samsung, 6G için de şimdiden hazırlıklara başladı. Mevcut durumda kullanıcılara hiper irtibatlı tecrübeler sunan Samsung, 6G alanındaki inovasyonlarını da hızlandırmaya hazırlanıyor. Kısa bir mühlet evvel Samsung, 6G kablosuz irtibat için Terahertz (THz) spektrum uygulamasının sunabileceği imkânlara ait yürüttüğü araştırmaların akabinde, tümüyle dijital bir hüzmeleme tahlili kullanarak uçtan uca 140GHz’lik kablosuz ilişki sağlamayı başardı. 140Ghz frekansa ve 2Ghz bant genişliğine sahip bu sistemde, yapılan testlerde 15 metrelik bir aralıkta 6,2 Gbps sürate ulaşıldı.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı