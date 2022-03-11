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Ana Sayfa Ekonomi 11 Mart 2022 25 Görüntüleme

Samsung Electronics Türkiye’de Mobil İş Birimi Pazarlama Yönetimi Grup Müdürlüğü’ne Gökhan Alacahanlı getirildi

Samsung Electronics Türkiye’de Mobil İş Birimi Pazarlama Yönetimi Grup Müdürlüğü’ne Gökhan Alacahanlı getirildi

Samsung Electronics Türkiye’de 5 yılı aşkın süredir Mobil İş Birimi Pazarlama İletişimi Ekip Lideri olarak görev alan ve çeşitli sorumluluklar üstlenen Gökhan Alacahanlı, 01.02.2022 tarihi itibarıyla Samsung Electronics Türkiye Mobil İş Birimi Pazarlama Yönetimi Grup Müdürlüğü görevine getirildi.

Reklamcılık ve pazarlama iletişimi alanında 17 yılı aşkın tecrübe ve bilgi birikimine sahip olan Alacahanlı, daha önce Samsung Electronics Türkiye Mobil İş Birimi Pazarlama İletişimi Ekip Lideri olarak görev alıyordu. Alacahanlı, yeni görevinde Samsung Türkiye Mobil İş Birimi’nin bütünleşik pazarlama, entegre pazarlama iletişimi, etkinlik, dijital pazarlama ve tüm iletişim süreçlerinin yönetiminden sorumlu olacak.

Gökhan Alacahanlı kimdir?

Bahçeşehir Üniversitesi Reklamcılık Bölümü mezunu olan Gökhan Alacahanlı, kariyerine, Repro Reklam Ajansı’nda başladı. Alacahanlı, sırasıyla TBWAISTANBUL, Havas Worldwide İstanbul, VMLY&R’da Marka Direktörlüğü, Takım Liderliği ve İş Geliştirme Müdürlüğü gibi farklı pozisyonlarda önemli sorumluluklar aldı. Samsung Electronics Türkiye Ailesi’ne Mobil İş Birimi Pazarlama Yöneticisi olarak Eylül 2016 itibarıyla katılan Alacahanlı, 5 yılı aşkın süredir pazarlama ve pazarlama iletişimi alanında birçok önemli görev üstlendi. Alacahanlı, Ekim 2018’den bu yana Samsung Electronics Türkiye Mobil İş Birimi Pazarlama Ekip Lideri olarak görev yapıyordu.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

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