Samsung Neo QLED TV’ler, VDE’den “Mekânsal Ses Optimizasyonu” sertifikasını aldı

Kullanıcıların birebir TV’den çıkan sesi algılama biçimi; ortamın, hatta halı yahut duvarların yapısına nazaran farklılık gösterebiliyor. Kullanıcılar daha evvel sesi buna nazaran manüel olarak ayarlamak zorunda kalıyordu. Samsung’un Neo QLED TV’de kullandığı “SpaceFit Sound” özelliği ise kullanım ortamını otomatik olarak algılayarak kullanıcıların rastgele bir ses ayarı yapmasına gerek kalmadan ortama nazaran en yeterli ses tecrübesini sunuyor. Bu teknoloji sayesinde Samsung Neo QLED TV’ler, itibarlı Alman sertifikasyon enstitüsü VDE’nin ortamdan bağımsız olarak sabit bir ses tecrübesi sunabilen eserler için verdiği “Mekânsal Ses Optimizasyon” sertifikasına bölümde sahip olan birinci TV’ler oldu.

Samsung Electronics, Neo QLED TV’lerin bölümde birinci sefer itibarlı Alman sertifikasyon enstitüsü Verband Deutscher Elektrotechniker (VDE) tarafından verilen “Mekânsal Ses Optimizasyonu” sertifikasını aldığını duyurdu. Oturma odası, yatak odası yahut teras üzere farklı izleme ortamları, farklı ses tecrübeleri sunuyor. VDE’nin “Mekânsal Ses Optimizasyon” sertifikası, ortamdan bağımsız olarak sabit bir ses tecrübesi sunabilen eserlere veriliyor.

Samsung ses değişkenliğini azaltmak emeliyle Neo QLED TV’lerine SpaceFit Sound özelliği ekleyerek bu eserlerin sunduğu ses tecrübesinin standart bir dinleme ortamı tecrübesine eş kıymet hale gelmesini sağlıyor. Bu teknolojide; perde, halı, duvar üzere sesi etkileyebilecek ortam ögelerini algılayabilen yerleşik mikrofonlar kullanılıyor. Örneğin, oturma odasındaki halının TV izlerken orta ve tiz kıymetteki sesleri absorbe ettiği sistem tarafından algılanıyor ve bu sesler yükseltilerek ses seviyesi ortama uygun hale getiriliyor. Televizyonun duvara yakın bir pozisyonda bulunduğu durumlarda ise bas sesi duvarla televizyon ortasındaki boşluğun az olmasından ötürü bozulmaya uğrayabiliyor. “SpaceFit Sound” özelliği bu sorunu da algılayarak basları güçlendiriyor ve daha net bir ses verilmesini sağlıyor.

Hayatımızın ayrılmaz bir modülü olan televizyonlar artık sadece oturma odası yahut yatak odasında değil çalışma odalarında hatta mutfaklarda da yerini alıyor. Bu ortamlarda duvarlardan, tavan ve tabandan gelen sesler, direkt duyulandan çok daha yüksek olabiliyor. Bu nedenle kullanıcıların birebir TV’den çıkan sesi algılama biçimi de ortamın ve duvar materyalinin kendine has boyutuna ve biçimine nazaran farklılık gösterebiliyor. Kullanıcılar daha evvel sesi buna nazaran manüel olarak ayarlamak zorundaydı. Artık kullanım ortamını otomatik olarak algılayan “SpaceFit Sound” özelliği sayesinde, kullanıcıların rastgele bir ek ses ayarı yapmasına gerek kalmıyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı