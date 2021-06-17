Samsung’dan Babalar Günü’ne özel kaçırılmayacak akıllı telefon ve saat kampanyası

Yaklaşan Babalar Günü’nde babanızı memnun etmek için siz de şık bir ikram arayışına koyulduysanız kaçırılmayacak bir fırsat geldi. Samsung’un başlattığı kampanya kapsamında Galaxy S21 Serisi 5G akıllı telefonlardan birini alanlar, Samsung’un seçili Galaxy akıllı saatlerinde 1.000 TL indirim fırsatından faydalanacak.

Her yeni başlangıçta yanınızda olan ve ellerinizden tutan babalarınızı, her anında yanında olacak şık bir ikram ile memnun edebileceğiniz o gün yaklaşıyor. 20 Haziran Pazar günü kutlanacak Babalar Günü’ne sayılı günler kala ikram arayışları da başladı. Siz de babanızı sevindirmek için nasıl bir armağan alacağınıza şimdi karar vermediyseniz, Samsung’un Galaxy S21 Serisi 5G akıllı telefonlarından birini alanlara sunduğu seçili Galaxy akıllı saatlerinde büyük indirim fırsatından faydalanabilirsiniz.

30 Haziran’a kadar geçerli olan kampanyaya katılan yetkili Samsung Mağazaları’ndan yahut Samsung online satış kanalından (shop.samsung.com/tr) alınacak Galaxy S21 Serisi 5G akıllı telefon modellerinden birini alanlara, satın aldıkları modele nazaran Galaxy Watch Active2 yahut Galaxy Watch3 akıllı saatlerde KDV dahil 1.000 TL indirim yapılacak. Böylece Samsung’un hayranlık uyandıran iki teknolojik aygıtına tıpkı anda sahip olabilir, bu eserlerden birini yahut dilerseniz ikisini birden babanıza ikram ederek onu ne kadar çok düşündüğünüzü gösterebilirsiniz.

Babanıza layık inanılmaz inovasyon ve çarpıcı tasarım

Galaxy S21 Ultra 5G, 6,8 inçlik Dinamik AMOLED 2X ekranıyla Galaxy S21 Serisi 5G’nin en büyük üyesi. Bu ekran birebir vakitte Samsung’un şimdiye kadar ürettiği ekranların en akıllısı. Babanız Galaxy S21 Ultra 5G’yi kullanırken artık 120Hz’lik yenileme suratının akıcılığı ile WQHD+ ekran ortasında bir tercih yapmadan her ikisine birebir anda sahip olabilir. Üstelik çok sevilen S Pen deneyiminideGalaxy S21 Ultra 5G’de kullanabilir. Galaxy S21 5G, 6,2 inç ekranı ve hafif dizaynıyla beklenenden çok daha fazlasını sunarken, Galaxy S21+ 5G de daha geniş 6,7 inç ekranı ve daha büyük pil kapasitesi ile dikkatleri üzerine çekiyor. Galaxy S21 Serisi’nde yer alan geliştirilmiş 8K Görüntüden Fotoğraf özelliği, 8K görüntülerden kristal berraklığında kareler yakalanmasını sağlar. Bu sayede babanız özel anların hiçbir anını kaçırmadan kaydedebileceği üzere dilediği anları yüksek kalitede karelerle ölümsüzleştirebilir.

Babanız günlük aktivite takibinde yeni tecrübelerin keyfini çıkaracak

Birinci sınıf gereçlerle ve tanınan döner çerçevenin ince bir versiyonu ile üretilen Galaxy Watch3, hem gece gündüz kullanılacak kadar rahat hem de lüks bir saatteki işçiliğe sahip. Babanız çerçeveyi çevirdiğinde uygulamalar ortasında basitçe geçiş yapabilir, uygulamaları açabilir ve bildirimler ortasında gezinebilir. Ayrıyeten saatin kadranını ferdî şekline harika formda de yansıtabilir. Üstelik Galaxy Watch3 günlük aktivite takibinde de yeni tecrübeler sağlar. Galaxy Watch Active2 ile de tıpkı halde babanız tarzına uygun bir saat kadranıyla bildirimlerin ve günlük fizikî aktivitelerini rahatça takip edebilir. Galaxy Watch Active2 hem beden hem de zihin sıhhatinize ihtimam gösteren bir saat olmasıyla da dikkat çekiyor. Babanız bu saatin gerilim takip özelliğini kullanıp önerilen rehberli nefes idmanlarını uygulayarak gerilimini de atabilir.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı