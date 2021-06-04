Samsung’dan elektrikli süpürge hediye fırsatı

Samsung Electronics yaz mevsiminde beyaz eşyalarını yenilemek isteyenleri sevindirecek kampanyalarına başladı. Haziran ayı boyunca devam edecek “Samsung’dan İkili Beyaz Eşya Paketi Satın Alanlara Samsung Elektrikli Süpürge İkram Fırsatı” kampanyası kapsamında, tıpkı anda Samsung marka iki beyaz eşya alanlara Samsung VC07R302MVR-TR elektrikli süpürge ikram edilecek.

3A performansa sahip ve CycloneForce teknolojili torbasız elektrikli süpürge, dengeli ve yüksek emiş gücüyle faal bir paklık sağlıyor. CycloneForce sistemi, tozu ve kiri havadan çekip dış hazneye hapseden güçlü bir merkezkaç kuvveti oluşturarak yüksek emişi koruma ediyor böylelikle, filtreyi pak tutuyor, tıkanmayı önlüyor ve daima yüksek emiş gücü sağlıyor. Kolay boşaltılan 2,5 litrelik geniş toz haznesi ise tozu ve kiri tutup uzun müddet paklık yapılmasını mümkün kılarak verimliliği artırıyor. Dolduğunda da tek bir dokunuşla kolaylıkla çıkarılarak büyük bir kolaylık sunuyor.

Kampanyaya katılan Samsung yetkili satış noktaları ve Samsung Online Mağaza (shop.samsung.com/tr/) üzerinden yapılacak alışverişlerde verilecek armağanın sahibi olmak için, stoğu bulunan Samsung marka seçili buzdolabı, çamaşır makinesi, kurutma makinesi, bulaşık makinesi eserlerinden rastgele ikisini almak kâfi oluyor.

Kampanyadan faydalanmak isteyen tüketicilerin eserleri satın aldıktan sonra Samsung Davet Merkezi’ni arayarak eserlerin kurulumunu en geç 15 Temmuz’a kadar Samsung Yetkili Servisi aracılığı ile yaptırmaları ve suram gerçekleştirildikten sonra en geç 22 Temmuz’a kadar aşağıdaki kampanya sayfasından müracaatlarını tamamlamaları gerekiyor.

Hibya Haber Ajansı