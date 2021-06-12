Samsung’un fırsatlarla dolu Galaxy Yıldızlı Günler kampanyası başladı

Teknoloji tutkunları akıllı telefondan tablete, kablosuz kulaklıktan akıllı saate, Samsung Galaxy’nin yıldızlarına kaçırılmayacak avantajlarla sahip olabilecek.

Teknolojinin önder markalarından Samsung, 4 – 14 Haziran tarihleri ortasında geçerli Galaxy Yıldızlı Günler kampanyasında akıllı telefondan tablete, kablosuz kulaklıktan akıllı saate kaçırılmayacak büyük fırsatlar sunuyor. Seçili Samsung satış noktaları ve Samsung Online Mağaza (shop.samsung.com.tr) üzerinde geçerli kampanyalarda büyük indirimler ve çeşitli ikramlar teknoloji tutkunlarını bekliyor.

Bu dolu dolu kampanya kapsamında Galaxy S21 5G Serisi akıllı telefonlardan birini alanlar Galaxy Buds Live’a 299 TL’ye, Galaxy Buds Pro’ya ise 599 TL’ye sahip olacak. Galaxy A72 akıllı telefonu alanlar da Galaxy Buds+ kablosuz kulaklığı 199 TL’ye satın alabilecek. Yeniden birebir tarihler ortasında yalnızca Galaxy Tab A (8.0”, 2019) tablet satın almak isteyenler bu tableti kampanya boyunca 999 TL’ye alabilecekler. Şayet yanında Galaxy A52 akıllı telefonu satın alırlar ise Galaxy Tab A (8.0”, 2019) tablete yüzde 50 indirimle 499 TL’ye sahip olabilecekler. Galaxy Watch akıllı saatlerle birlikte Galaxy Buds+ kablosuz kulaklık alanların anında 400 TL indirim fırsatından faydalanacağı kampanya kapsamında ise Galaxy A02s akıllı telefonu satın alanlara da 10.000 mAh taşınabilir şarj aygıtı ikram edilecek.

Kampanya kapsamında yalnızca Samsung Online Mağaza üzerinden yapılacak alışverişlerde geçerli olmak üzere Galaxy A51 256 GB akıllı telefon yahut Galaxy Watch akıllı saat alanlara Galaxy Fit2 akıllı bileklik ikram olarak verilecek.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı