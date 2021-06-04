Sanatçı Güneş Terkol ile Üretim Yoluyla Düşünmek: Zaman

İstanbul Çağdaş ve Kraliyet Sanat Koleji – Royal College of Arka (RCA) işbirliğinde düzenlenen dokuma ile teknoloji bağlantısına odaklanan “Üretim Yoluyla Düşünmek” isimli çevrimiçi aktiflik dizisi 3 Haziran’da “Zaman – Yama” başlıklı atölye ile devam ediyor

Dokuma alanındaki yeni formül ve sistemleri, zanaat ile 21. yüzyıl teknolojilerinin kesişiminde keşfetmeyi amaçlayan aktiflik dizisine sanatçı Güneş Terkol konuk olacak.

Terkol tarafından yürütülecek atölyede iştirakçiler, içinde bulunduğumuz pandeminin tesiri altında hafıza, gerçeklik ve hayal algısında yaşadığımız geçirgenlikleri yansıtabilen kendine has bayraklar üretecek. Aralık üzerine kurguların yorumlandığı ve kumaşlara işlendiği atölye çalışmasında, pandemi devrinde üretilen çizimlerden yola çıkarak motifler oluşturulup kumaş modüllerinden renkli yamalar dikilecek.

Güneş Terkol kimdir?

Güneş Terkol, 1981 yılında Ankara’da doğdu. 2004 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Hoş Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümü’nden mezun oldu. 2008 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat Tasarım Bölümü’nde yüksek lisans yaptı. Yakın etrafından ilham alan sanatçı, topladığı materyalleri ve öyküleri diktiği kumaşları, görüntüleri, desenleri ve müzikal kompozisyonlarında kullanıyor. Terkol birebir vakitte Ha Za Vu Zu sanatçı topluluğunun ve GuGuOu müzik kümesinin üyesi.Yurt içi ve yurt dışında şahsî ve karma stantlar ile bienallere katılan Terkol’un katıldığı sanatçı programları ise 2016 Cite Des Arka, Paris, 2013 ISCP, New York, 2011 OrganHaus, Chongqing, 2010 Gasworks, London olarak sıralanıyor.

İstanbul’dan Londra’ya ”Üretim Yoluyla Düşünmek”

İstanbul Modern’in Kraliyet Sanat Koleji ile birlikte yürüttüğü proje, farklı alanlarda uzman, sanatçı, dizayncı, akademisyen ve yaratıcı bireyleri bir ortaya getirirken, geleceğin zanaatları için işbirliğine dayalı bir çalışma ortamı oluşturmayı hedefliyor.

Kamuya açık olarak düzenlenen çevrimiçi seminer ve atölye çalışmaları dizisinde, teknoloji-zanaat münasebetine odaklanılıyor. Bu kapsamda iştirakçilere kültürler ortası yeni bilgi ve marifetlerin aktarılacağı bir platform sunulması amaçlanıyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı