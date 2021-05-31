Sanatçı ve müzisyen Hakan Ergün: “Pandemi sürecinde sanat ve sanatımızın değerlenmesi gerekli”

Rock müzik üslubunda yapmış olduğu yapıtlarıyla isminden sıkça kelam ettiren sanatçı ve müzisyen Hakan Ergün, pandemi sürecinde sanat ve sanatımızın kıymetlenmesi gerektiğini söyledi.

Rock müzik şeklinde yapmış olduğu yapıtlarıyla isminden sıkça kelam ettiren sanatçı ve müzisyen Hakan Ergün, pandemi sürecinde sanat ve sanatımızın pahalanması gerektiğini söyledi.

Daha öncesinden “Gibi Gibiyim” ve “Ahmet Bey’in ceketi” üzere bir çok şarkıyı seslendiren, toplumsal medya paylaşımları dikkatleri üzerine toplayan Ergün “Hepimiz sıkıntı vakitler geçiriyoruz. Konutlarımızda oturduğumuz bu günlerde Türk müzik sanatının yapıtlarıyla hoş vakitler geçirebileceğimizi düşünüyorum. Sanat ve sanatkarlarımızı önemsemeliyiz” dedi.

Pandemi sürecinde müzikle daha çok ilgilendiğini söyleyen Hakan Ergün, sevenlerine müjde vermeyi de ihmal etmedi. Çok kısa bir mühlet içerisinde yeni albümü ile sevenlerinle buluşacağını açıklayan Hakan Ergün’ün en son çıkardığı ’Nefret’ isimli rap müzik yapıtı dinleyicileri ve sevenleri tarafından beğenilip dinleniliyor.