Sanatçılar için NFT pazar yeri kuruldu

Teknoloji ve dijitalleşmenin getirdiği yenilikler, sanat dünyasını da dönüştürdü. Dijital eser sahipliği yaygınlaşırken, değerli bir atak de Smaugs NFT’den geldi. Dijital sanat yapıtlarını ve koleksiyon eserlerini tescil edilebilir ve satılabilir varlıklar haline getiren dijital sertifika olarak tanımlanan NFT’ler (non-fungible token – takas edilemez jeton) için yapay zeka takviyeli pazaryeri olarak konumlanan platform, yapıtların çarçabuk dijitalleştirilip satışa sunulmasına imkan vereceğini duyurdu. Smaugs NFT Kurucusu bilgisayar mühendisi Emre Ulgaç, “Ekip olarak yapay zeka kullanarak yeni NFT eserlerinin oluşturulabilmesi için bir sistem geliştirdik. Ayrıyeten çok sayıda farklı tokenla işbirliği yaparak kullanıcılara çok daha güçlü ödeme seçenekleri sunmayı amaçlıyoruz” dedi.

Birçok farklı token alınıp satılabilecek

Smaugs NFT projesinin çıkış noktasını, blok zinciri ve kripto para ünitesi odaklı merkezi olmayan finans kavramının dünyanın her yerinden insanlara sunduğu yeni finansal fırsatlara erişme imkanıyla açıklayan Emre Ulgaç, “Decentralized ve Finance sözlerinin kısaltması olan DeFi, yani merkezi olmayan finans, klasik finansal sisteme süratle büyüyen bir alternatif olarak ortaya çıktı. Şeffaflık unsuru üzerine inşa edilen bir ekosistemde NFT tokenları da son vakitlerde tanınan hale geldi. Lakin iki kıymetli şeyden mahrum olduklarını gördük ki bunlar likidite ve kripto alanında gerekli olan birtakım teşvikler. İşte burada devreye giren DeFi protokolleri ve ‘Yield Farming ve Stake’ ismini verdiğimiz teşvik sistemleriyle NFT’lere yardımcı oluyor. Biz de yapay zeka takviyeli NFT marketi Smaugs NFT’yi hayata geçirerek NFT’nin yanı sıra Governance ve DeFi’dan da oluşan bir ekosistem oluşturduk. Bu pazaryerini başkalarından ayıran en büyük fark ise birçok farklı tokenın alıp satılabilmesi ve kullanıcılarına rastgele NFT Token armağanları göndermesi. Merkeziyetsiz fonksiyonuyla büsbütün kullanıcılarının yönetimine bırakılan bu sistemde, yapıtları çarçabuk dijitalleştirip satışa sunmak mümkün” diye konuştu.

“Daha adil bir pazarlama ekosistemi yaratmayı amaçlıyoruz”

Emre Ulgaç, beta yani test basamağındaki pazaryerinin işleyişine yönelik detayları ise şöyle aktardı: “Smaugs NFT’deki eserler, öteki kullanıcıların görüntüleme sayısına nazaran öne çıkacak. Bunu sağlayamayan kullanıcılar için bir reklam sistemi oluşturulacak. Kullanıcılar istedikleri eserleri günlük yahut aylık olarak öne çıkarmanın yanında, direkt kendi profillerini de öne çıkararak daha fazla bireye ulaşabilecek. Yalnız platformun içinde değil, dışında da çeşitli reklam çalışmaları yapılacak, her gün 10 yeni kullanıcıya fiyatsız reklam hakkı verilecek. Bu sayede herkesin gelir elde edebildiği daha adil bir pazarlama ekosistemi yaratmayı amaçlıyoruz. Bu kapsamda NFT tokenlerın stake kullanılarak killitlenip stake mühleti dolduğunda daha bedelli halde geri çekilebilmesine ve DeFi, NFT pazarlarının alım satım yahut ender koleksiyonlar oluşturmaya yönelik ödül teşvikleriyle büyümesine fırsat vereceğiz. Üstelik kelam konusu süreçler için Smaugs Token kazanma fırsatı da sunacağız.”

Güvenlik notu 100 üstünden 91

Toplam arzı 90 milyon olan Smaugs NFT (SMG) tokenın Pancakeswap, Biki.com ve Bitmart borsalarında listelendiğini ve yakın zamanda büyük borsalardan birinde de listelenmesini beklediklerini tabir eden Emre Ulgaç kelamlarını şöyle noktaladı: “Smaugs NFT’nin sunduğu en büyük avantajlardan biri de düşük süreç kesintileri. Ethereum ağındaki sistemlerde 3 ila 50 dolar ortasında olan süreç kesintileri, Smaugs NFT platformunda sadece 10 ila 50 cent ortasında değişiyor. Projenin partner ve sponsorları ortasında ise Tosdis Finance, Dapp, Nuls ve CertiK bulunuyor. CertiK akıllı kontrat ve blockchain ağlarını denetleyen, yalnızca merkeziyetsiz değil merkezi sistemler için de güvenlik tahlilleri üreten bir şirket. CertiK’in şimdiki bilgilerine nazaran Smaugs NFT’nin notu 100 üzerinden 91.”

Hibya Haber Ajansı