Sanatı Bi Yer Platformu Üyesi Sanatçıların “Doğa Nereye?” Sergisi Yoğun İlgi İle Karşılandı

Doğuş Grubu’nun kültür-sanat alanındaki başlıca sosyal yatırımı olan Sanata Bi Yer ve HAN Spaces iş birliği ile açılan “Doğa Nerede?” sergisi ilgiyle karşılandı. ArtPick organizasyonu ve küratörlüğünde düzenlenen serginin açılış daveti, Doğuş Holding Yönetim Kurulu Üyesi Nafiz Karadere ve Alkaş & HAN Spaces Yönetim Kurulu Başkanı Avi Alkaş’ın katılımıyla HAN Levent ofisinde gerçekleşti. Sergide, öğrencilerin “Doğa Nerede?” arayışını merkeze alan 55 çalışması 31 Mayıs tarihine kadar eş zamanlı olarak HAN Levent ve HAN Ataşehir ofislerinde görülebilir.

Doğuş Grubu’nun “Doğuş’tan İyi Bir Gelecek” sosyal sorumluluk vizyonuyla 2015 yılından bu yana sanatla uğraşan öğrencilere destek olmak üzere yürüttüğü “Sanata Bi Yer” platformu “Çünkü Sanat Alan İster” mottosuyla genç sanatçıları desteklemeye devam ediyor. “Sanata Bi Yer ile HAN Spaces iş birliğinde ve ArtPick organizasyonu ve küratörlüğünde düzenlenen ‘Doğa Nerede?’ odağındaki sergi ile platform üyesi 17 genç sanatçının çalışması HAN Levent ve HAN Ataşehir ofislerinde sergileniyor. Yoğun ilgi ile karşılanan serginin açılış davetine Doğuş Holding Yönetim Kurulu Üyesi Nafiz Karadere ve Alkaş & HAN Spaces Yönetim Kurulu Başkanı Avi Alkaş katıldı.

Sanata Bi Yer platformu üyesi genç sanatçıların çalışmalarının yer aldığı sergi, son yıllarda küresel ısınmayla birlikte dünyanın birçok noktasında gerçekleşen orman yangınları ve insanlığın doğayla olan ilişkisine odaklanıyor. Sergide yer alan çalışmalar, doğayla kurulan ilişkinin bir yansıması olarak ele alınırken, insanın ilk mekanı, ilişki kurduğu/oyun oynadığı yer olan doğa ile günümüze kadar değişmeyen ve insan olmanın yapı taşını oluşturan öğeleri gözler önüne seriyor. Sergide yer alan genç sanatçıların çalışmalarındaki çeşitli metot kullanımı, doğayla ilişkimiz ve onu arayışımızdaki noktaları da gözler önüne sererek, ‘Doğa Nerede?’ sorusunun yanıtlarını sanatseverlerle birlikte aramayı hedefliyor.

‘Doğa Nerede?’ sergisi karbon salınımı, doğa tahribatı ve şehrin trafik yükünün azaltılmasını da amaçlayarak İstanbul’un Avrupa ve Anadolu Yakası’nda iki ayrı noktada bulunan HAN Levent ve HAN Ataşehir ofislerinde 31 Mayıs’a kadar eş zamanlı ziyaret edilebilir.

Sergide; Abdulgani İlhan, Aylin Erdem, Ayşenaz Çubukçu, Berrak Zeynep Yılmaz, Ece Maria Aslanbey, Eyhan Çelik, Hilal Özdemir, İbrahim Deniz Tavlıbıyık, İlayda Çorlu, İrem Terzi, Safiye Otman, Semiha Adsız, Şeyma Lakot, Tuğçe Çakal, Tuğçe Şen, Yağmur Demir ve Yağmur Kevser Barutçu olmak üzere 17 genç sanatçının çalışması yer alıyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı