Sanatın Sesi Didim’de Yükseldi

Sanatın Sesi Didim’de Yükseldi

 Didim Belediyesi tarafından düzenlenen "Hayatımın Şarkısı" konseri Didimliler tarafından ilgiyle karşılan
Ana Sayfa Kültür & Sanat 18 Nisan 2022 21 Görüntüleme

Sanatın Sesi Didim’de Yükseldi

Sanatın Sesi Didim’de Yükseldi

Didim Belediyesi tarafından düzenlenen “Hayatımın Şarkısı” konseri Didimliler tarafından ilgiyle karşılandı.

Didim Belediyesi, kültür ve sanat etkinliklerini Didimliler ile buluşturmaya devam ediyor.

Didim Belediyesi tarafından Nefes Kültür, Sanat ve Eğitim Derneği’nin katkıları ile düzenlenen “Hayatımın Şarkısı” konseri, Didim Ticaret Odası Aytaç Nurullah Kocabıyık Kültür Merkezi’nde Didimliler ile buluştu. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği konsere Didim Belediyesi adına Didim Belediye Başkan Yardımcısı E. Öznur Gündoğdu katıldı.

Türk sanat müziğinden klasik eserlerin seslendirildiği konserde izleyiciler ve sanatseverler unutulmaz anlar yaşadı. 30’dan fazla eserin seslendirildiği konserin sonunda izleyiciler, sanatçıları ayakta alkışlarken Didim Belediyesi Başkan Yardımcısı E. Öznur Gündoğdu, Koro Şefi Sevinç Türker’e çiçek takdim etti.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

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