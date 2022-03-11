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Enerjide Karar Verici İsimler ICCI 2022’de

 T.C Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve EPDK’nın desteği ile Sektörel Fuarcılık ve Kojentürk Derneği t
Ana Sayfa Ekonomi 11 Mart 2022 28 Görüntüleme

Sanayi Üretim Endeksi, Ocak 2022

Sanayi Üretim Endeksi, Ocak 2022

Sanayi üretimi yıllık 7,6 arttı

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2022 yılı Ocak ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre 8,3, imalat sanayi sektörü endeksi 7,7 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi 5,6 arttı.

Sanayi üretim endeksi yıllık değişim oranları (), Ocak 2022

Sanayi üretimi aylık 2,4 azaldı

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2022 yılı Ocak ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre 11,2 artarken, imalat sanayi sektörü endeksi 3,1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi 1,6 azaldı.

Sanayi üretim endeksi aylık değişim oranları (), Ocak 2022

Sanayi üretim endeksi değişim oranları (), Ocak 2022

Bu konu ile ilgili bir sonraki haber bülteninin yayımlanma tarihi 12 Nisan 2022’dir.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

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