Sanayi Üretim Endeksi, Ocak 2022

Sanayi üretimi yıllık 7,6 arttı

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2022 yılı Ocak ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre 8,3, imalat sanayi sektörü endeksi 7,7 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi 5,6 arttı.

Sanayi üretim endeksi yıllık değişim oranları (), Ocak 2022

Sanayi üretimi aylık 2,4 azaldı

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2022 yılı Ocak ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre 11,2 artarken, imalat sanayi sektörü endeksi 3,1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi 1,6 azaldı.

Sanayi üretim endeksi aylık değişim oranları (), Ocak 2022

Sanayi üretim endeksi değişim oranları (), Ocak 2022

Bu konu ile ilgili bir sonraki haber bülteninin yayımlanma tarihi 12 Nisan 2022’dir.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı