Sanayide 1 kWh elektrik için II. dönemde ortalama 96,8 kuruş ödendi

Sanayide 2021 yılı II. dönem (1) elektrik fiyatlarına bakıldığında, tüketicilerin 1 kWh elektrik için ödediği tutar bir önceki döneme göre 48,9, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise 68,9 artarak ortalama 96,8 kuruş oldu.

Konutlarda 1 kWh elektrik için II. dönemde ortalama 90,4 kuruş ödendi

Konutlarda, 1 kWh elektrik için, tüketicilerin 2021 yılı II. döneminde ödediği tutar bir önceki döneme göre 13,7, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise 23,0 artarak ortalama 90,4 kuruş oldu.

Elektrik ortalama birim fiyatları, II. Dönem: Temmuz-Aralık, 2021

Elektrik ortalama birim fiyatları, II. Dönem: Temmuz-Aralık, 2021

Sanayide 1 m3 doğal gaz için II. dönemde ortalama 338,1 kuruş ödendi

Sanayide 2021 yılı II. dönem doğal gaz fiyatlarına bakıldığında, tüketicilerin 1 m 3 doğal gaz için ödediği tutar bir önceki döneme göre 85,7, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise 92,6 artarak ortalama 338,1 kuruş oldu.

Konutlarda 1 m3 doğal gaz için II. dönemde ortalama 224,0 kuruş ödendi

Konutlarda, 1 m 3 doğal gaz için tüketicilerin 2021 yılı II. döneminde ödediği tutar bir önceki döneme göre 16,5, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise 20,3 artarak ortalama 224,0 kuruş oldu.

Doğal gaz ortalama birim fiyatları, II. Dönem: Temmuz-Aralık, 2021

Doğal gaz ortalama birim fiyatları, II. Dönem: Temmuz-Aralık, 2021

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı