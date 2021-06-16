Sanayide dijitalleşmenin kilidi açıldı

Dünyanın en büyük, en ileri, en kapsamlı dijital dönüşüm ve yetkinlik gelişim merkezi MEXT; ekosisteminin en kıymetli paydaşlarından Microsoft ile stratejik iştirake giderek sanayide dijital dönüşümün kilidini açtı. MESS İdare Konseyi Lideri Özgür Burak Akkol ve Microsoft Türkiye Genel Müdürü Levent Özbilgin’in mesken sahipliğinde 15 Haziran 2021 Salı günü dijital imzalar atılarak Microsoft Manufacturing Core endüstrinin hizmetine açıldı.

Stratejik iştirak lansmanında konuşan MESS İdare Heyeti Başkanı Özgür Burak Akkol, Microsoft ile iş birliklerini teknoloji iştirakinin ötesine geçirdiklerini belirterek “Sanayide dijital dönüşümün anahtarları MEXT ve Microsoft’un iş birliği ile dünyanın en büyük endüstride dönüşüm hareketini başlatıyoruz. Bunun için üretim dalının dijital teknolojilerle kalkınması, bu alanda muhtaçlık duyulan uzman iş gücünün yetiştirilmesi, özel dal, kamu, akademi üçgeninde yenilikçilik iş birliklerinin kurulması, sürdürülebilir toplumsal yararın sağlanmasını amaçlıyoruz” dedi. Microsoft Manufactoring Core’un dünyada bir gibisi olmadığını vurgulayan Microsoft Türkiye Genel Müdürü Levent Özbilgin de kelamlarına şöyle devam etti; “Microsoft Manufactoring Core kapsamında dalın potansiyelini ortaya çıkaracak yapay zeka, bulut, IoT ve karma gerçeklik üzere en yeni teknolojileri, gerçek üretim kurallarında paydaşlarımıza anlatacağız. Bu yatırım Dünyada bir birinci münasebetiyle yalnızca Türkiye için değil, bölgenin tamamı için de değerli bir yatırım birebir vakitte Microsoft’un Türkiye’ye olan inancının somut bir göstergesi” dedi. Özbilgin: “MEXT içerisindeki model fabrikanın dijital teknolojilerle nasıl desteklenebileceği, birebir örneklerle üretim kesimi paydaşlarına sunulacak. Microsoft Manufactoring Core içerisinde, Microsoft’un endüstriyel IoT, Büyük Bilgi, Yapay Zeka ve Makine öğrenmesi, İmaj, Ses, Görüntü sürece, Operasyon Teknolojisi için siber güvenlik ve saha çalışanları için verimlilik sağlayan teknolojileri ile bölgedeki en kapsamlı demo alanı oluşturuldu. Bu tahlillere ek olarak ziyaretçiler, 5G’nin hayatımıza girmesi ile üretim tesisleri için özelleştirilmiş ve halihazırdaki şebekenin dilimlenerek yalnızca üretime ilişkin Private şebekelerin çarçabuk ayağa kaldırılabilmesine imkan sağlayan tahlilleri görme fırsatına sahip olacaklar” dedi.

Microsoft Manufacturing Core özelindeki görüşlerini paylaşan MESS İdare Heyeti Lideri AKKOL ise, “yeni teknolojilerin üretim merkezi Singapur’da, Japonya’da olmayan bir modeli birinci sefer Türk endüstrisi ile buluşturuyoruz. Üretim kesimi teknolojilerinin sergileneceği dünyadaki ilk Microsoft Manufacturing Core’u MEXT’te endüstrimizin hizmetine sunuyoruz. Sanayicimiz bu hizmet alanında Microsoft ve yerli tahlil ortakları tarafından geliştirilen teknolojiyi ve sistemleri deneyimleyecek. Yeni iş birliğimiz ile, endüstriye uçtan uca entegre tahliller sunan MEXT’e daha da paha katacak” dedi.

Yerli teknolojiler sergilenecek

MEXT içinde bir hizmet alanı olarak tasarlanan Microsoft Manufacturing Core çatısı altında, Türkiye dışında Orta Doğu ve Afrika bölgesi için de üretim kesimi teknolojileri sergilenecek. Manufacturing Core ile MEXT içerisinde oluşturulan bölgedeki en kapsamlı İleri Üretim Teknolojileri demo alanında sanayicilere şu teknolojileri deneme imkanı veriliyor;

Microsoft’un endüstriyel IoT, Büyük Bilgi, Yapay Zeka ve Makine öğrenmesi,

İmaj, ses, görüntü sürece,

Operasyon Teknolojisi için siber güvenlik,

Saha çalışanları için verimlilik sağlayan teknolojiler.

Bu hizmet alanında, Microsoft ve yerli tahlil ortakları tarafından geliştirilen teknoloji ve sistemler deneyimlenecek. Bu sayede MESS üyeleri ve ekosistemi, hibrit bulut tahlillerini Türkiye’de birinci kere MEXT içerisinde görme ve tanıma talihini da elde edecek.

MESS-Microsoft stratejik iştirakinin gelecek adımları

Microsoft Manufactoring Core: Bu yatırım kapsamında bölümün potansiyelini ortaya çıkarak yapay zeka, bulut, objelerin interneti (yani IoT) ve karma gerçeklik üzere en yeni teknolojiler, gerçek üretim ortam ve kurallarında anlatılacak.

Yetkinlik Gelişimine Dayanak: Dijital dünyanın gereksinim duyduğu yetişmiş ve nitelikli iş gücünün yetişmesi için farklı düzeylerde eğitim programları sunulacak. Sektörde uzun vakittir muhtaçlık duyulan uzman iş gücü yetiştirilecek. Buna ek olarak, fiyatsız eğitim portalı Microsoft Cloud Society’iyi de MESS üyelerine ve iş ortaklarına açarak, bulut teknolojileri alanında eğitimler sunalacak.

Üretim Dalına Taraf Verecek Beyin Kadrosu: Sivil Toplum Kuruluşları, Start-Up ve akademik dünya ile iş birliklerini artırarak, bir fikir merkezi oluşturacak ve buradan çıkacak yaratıcı fikirlerle kesimin gelişimine katkıda bulunulacak.

Sürdürülebilir Kamusal Kıymet Yaratacak Projeler: Toplumsal manada bedel yaratacak sürdürülebilir projeler ile iktisadi ve çevresel kalkınmasının öncüsü olacak.

Hibya Haber Ajansı