Sanayide Kadının Gücü Büyümeye Devam Edecek

8 Mart 2022 Salı günü PLASFED – Plastik Sanayicileri tarafından İSO Meclis Salonunda düzenlenen, İSO Meclis Başkanı Sayın Zeynep Bodur Okyay’ın da açılış konuşması yaptığı, Dünya Eko A.Ş. CEO’su Burcu Kösem, Güloğlu Plastik Genel Müdürü Gülçin Güloğlu, AAG Makine Kurucu Ortağı İlknur Cantürk, Suteks Group Kurucusu Nur Ger, Reeder Kurucu Ortağı Sezen Sungur Saral’ın konuşmacı olduğu ve Hande Berktan’ın moderatörlüğünü yaptığı “Kadının Sanayideki Gücü” panelinde açılış konuşması yapan Plastik Sanayicileri Federasyonu (PLASFED) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Karadeniz: “8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün, tüm kadınlarımız için, geleceğimiz için daha güzel olmasını temenni ediyorum. Kadınlar hayatımızın her anında yanımızda olan, bizleri, çocuklarımızı dünyaya getiren, yetiştiren, sevgi ve şefkatiyle bizi bir an bile yalnız bırakmayan en değerli varlıklarımızdır. “dedi.

Birçok sektörde olduğu gibi sanayimizde kadın istihdamı oluşturulması çok önemli.

Birçok sektörde olduğu gibi sanayide de kadın istihdamının oluşturulmasının önemine vurgu yapan Plastik Sanayicileri Federasyonu (PLASFED) Başkanı Ömer Karadeniz, “Biz sanayiciler olarak, üretimde kadınlarla çalışan firmalarımıza baktığımızda son derece verimli ve etkili sonuçlar görüyoruz. Bunun en büyük sebebi de kadınlarımızın azimleri ve işlerine sadakat derecesinde bağlı olmaları sayesinde bulundukları yerde farkındalık yaratmalarıdır. İş hayatında farkındalık yaratan değerli kadınlarımızı “Kadınların Sanayide Gücü” konulu panelimizde ağırlamak bizim için gurur verici. Şunu belirtmek isterim ki Biz her zaman zekasıyla, gücüyle ve çalışkanlığıyla parlayan üretimin güçlü kadınlarına inanıyoruz. Son yıllara baktığımızda sanayide sayıca düşük gözüken kadın istihdamın yükselmeye başlaması olumlu bir gelişme. Özellikle sanayide kadınların çalışma koşullarını iyileştirmeye yönelik hizmet içi teknik eğitimin arttırılması, esnek çalışma ve biraz sonra üzerinde konuşacağımız toplumsal cinsiyet eşitliği bilincinin arttırılması girişimleri gelecek için umut verici gelişmelerdir” dedi.

Kadınlarımız adeta sektörü yeniden şekillendirerek yön veriyor.

Sektörün çatı kuruluşu PLASFED – Plastik Sanayicileri Federasyonu olarak plastik sektöründe kadın istihdamının arttırılması için de araştırmaların ve çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Ömer Karadeniz, “Bugün federasyonumuz üyesi derneklerimizin bünyesinde yer alan firmalarımızın birçoğunda kadınlarımız adeta sektörü yeniden şekillendirerek yön veriyor. Sadece üyelerimiz değil üyemiz olmayan da bir çok kurumda bunu görüyoruz. Bunun en güzel örneğini de 1 – 4 Aralık 2021 tarihlerinde TÜYAP’ta düzenlenen Plast Eurasia İstanbul Fuarı’nda gördük. Bir çok üreticinin yer aldığı fuarda, kadınlarımızın da sektörü temsil edecek şekilde yer alması bizim için onur verici bir durum. Umarım zaman ilerledikçe bu sayı daha da artacak ve kadınlarımız aklıyla, azmiyle ve çalışkanlığıyla sektörümüze daha çok şekil verip katkıda bulunacaklardır” dedi.

Kadınlarımızın iş gücünde yer alması, ekonomik ve sosyal yaşamın sürdürülebilirliği açısından hayati önem taşıyor.

Ülkemiz de dahil olmak üzere bugün gelişmeye devam eden ve gelişmiş toplumlarda, kadının hayatın her alanına dahil olmasıyla refah düzeyine ulaşılabileceğini dile getiren Ömer Karadeniz, “Kadınlarımızın iş gücünde yer alması, ekonomik ve sosyal yaşamın sürdürülebilirliği açısından hayati önem taşıyor. Ülkemiz de dahil olmak üzere bugün gelişmeye devam eden ve gelişmiş toplumlarda, kadının hayatın her alanına dahil olmasıyla refah düzeyine ulaşılabiliyor. Bugün dünya genelinde var olan ekonomik sıkıntılar ve adaletsiz büyüme, ancak kadınlarımızın iş hayatına katkı sağlamasıyla çözülebilecek durumda. Bu da demektir ki, kadınların iş dünyasında aktif rol oynaması ekonominin düzelmesi, İnovasyon, güçlü yönetim ve sürdürülebilirlik gibi pozitif yansımaları beraberinde getirecektir” dedi.

Bugün ekonomik kalkınmanın temel taşlarından biri de toplumsal cinsiyet eşitliğidir.

Toplumsal cinsiyet eşitliği için milletlerin ve ülkelerin cinsiyet eşitliğini sağlayabilecek adımlar atması gerektiğini belirten Plastik Sanayicileri Federasyonu (PLASFED) Başkanı Ömer Karadeniz, “Bugün ekonomik kalkınmanın temel taşlarından biri de toplumsal cinsiyet eşitliğidir. Bunun için de değişime önce kendimizden başlamalıyız. Kadının toplumdaki ve iş hayatındaki yeriyle ilgili algı ve önyargılarımızdan bir an önce kurtulmalıyız. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal ATATÜRK’ ün dediği gibi “Bir toplum, cinslerinden yalnız birinin yüzyılımızın gerektirdiklerini elde etmesiyle yetinirse, o toplum yarı yarıya zayıflamış olur. Bizim toplumumuzun uğradığı bazı başarısızlıkların sebebi, kadınlarımıza karşı ihmal ve kusurdur” dedi.

Ülkemizde kadınlar sosyal ve ekonomik açıdan tam olarak potansiyellerini kullanamıyor.

PLASFED Başkanı Ömer Karadeniz’den sonra kürsüye gelerek panelde konuşma yapan İSO Meclis Başkanı Zeynep Bodur Okyay, PLASFED – Plastik Sanayicileri Federasyonu ve Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Karadeniz’e 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde bu güzel etkinliğe ev sahipliği yaptığı için teşekkürlerini iletti. Konuşmasına kadınlarla ilgili eşitsizlik ve karşılaşılan sorunlar hakkında birçok konu olduğunu belirterek başlayan Zeynep Bodur Okyay, “Ülkemizde kadınlar sosyal ve ekonomik açıdan tam olarak potansiyellerini kullanamıyor. Bu konu üzerinde ciddi çalışmalar yapıyoruz. Ülkemizde, kadınların iş gücüne katılım oranının artması lazım. Bu oran küresel çapta ele alındığında maalesef zayıf kaldığımızı görüyoruz. Yapılan global araştırmalarda, kadınların iş dünyasındaki rol ve modeline bakıldığında, kadınların yönettiği şirketlerde karlık oranının yüksek olduğu görülüyor. Bu da ülkemiz için yeterli derecede kullanılmayan kadın potansiyelinin hayata geçirildiği takdirde çok daha büyük fırsatların doğacağını bize gösteriyor” dedi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı