Sanko Enerji “Enerji Verimliliği” kitabına sponsor oldu

Sanko Güç sponsorluğunda “Sürdürülebilir Sanayi İçin Güç Verimliliği” kitabı bölüm paydaşlarının kullanımına sunuldu. Rehber niteliğindeki kitap, endüstriciler için güç tasarrufuna yönelik en kritik bilgileri içeriyor.

Güç verimliliği denilince, enerjiyi yüksek bir randımanla üretmenin yanında, üretilen gücün hayat kalitesinden ve gereksinimlerden ödün vermeden, tekrar yüksek bir randımanla tüketilmesi olarak anlaşılıyor. Bu sebeple, gücün verimli kullanımı sonucunda sağlanacak olan güç tasarrufu; en süratli ve en ucuz elde edilen, en pak güç kaynağı olarak kabul ediliyor.

Endüstrimizin sürdürülebilirliği, ülkemizin ticaretteki rekabetçi durumunu geliştirebilmesi için çok kritik bir kıymete sahip. Öte yandan endüstrinin kendi faaliyetlerini iklim değişikliğine yol açmadan yürütüyor olması da hayat kalitemizin sürdürülebilirliği için bir o kadar değerli. Sanko Güç sponsorluğunda hazırlanan “Sürdürülebilir Sanayi İçin Güç Verimliliği” kitabı, ülkemizde bu alanda yapılan dönüşüme bir katkı sunmak maksadını taşıyor. Bölüm paydaşlarının kullanımına sunulan rehber niteliğindeki kitap, endüstriciler için güç tasarrufuna yönelik en kritik bilgileri içeriyor. Güç verimliliği konusunda değişik kaynaklardan derlenerek oluşturulan bu kitapta; güç etüdünden güç idaresine, elektrik motorları, endüstriyel kazanlar, fırınlar ve fanların verimliliğinden ısı yalıtımına kadar birçok husus işleniyor.

Güç masrafları, bilhassa de KOBİ’lerin üretim maliyetleri ortasında en kıymetli kalemlerden birini oluşturuyor. Maliyetleri denetim altına alarak rekabetçi kalabilmenin yolu ise güç verimliliğinden geçiyor. Prof. Dr. H. Hüseyin Öztürk liderliğinde yapılan bu çalışma, alınacak düşük maliyetli tedbirlerle bile nasıl yüksek oranlarda verimlilik ve tasarruf sağlanabileceğini gözler önüne seriyor.

Güç Verimliliği Kapsamında Alınan Tedbirler

Güç konusu hiç elbet ülkemizin ekonomik ve çevresel manada en değerli sıkıntılarından biri. Bu durum, Türkiye’nin güçte çok büyük ölçüde dışa bağımlı olmasından kaynaklanıyor. Gerek petrol, doğalgaz üzere kaynaklar için her yıl yurt dışına ödenen milyarlarca dolar gerekse yurt içinde fosil yakıtlar üretme mecburiliği, Türkiye endüstrisini sürdürülebilir olmaktan uzakta tutuyor. Sorunun tahlili için alınacak tedbirler ise her kesim tarafından biliniyor. Tahlilin anahtarı, yerli ve yenilenebilir kaynaklara yönelmekte yatıyor. Fakat epey uzun vadeli bir dönüşümü gerektiren bu tıp eforlardan evvel yapılacak çok şey var. Bunların başında da halihazırda tüketilen enerjiyi daha verimli kullanmak geliyor.

Bu kapsamda, gücün faal kullanılması, güç maliyetlerinin iktisat üzerindeki yükünün hafifletilmesi ve etrafın korunması gayesini taşıyan “Enerji Verimliliği Kanunu” 2007 yılında çıkarıldı ve ülkemize yüksek standartlarda çok kıymetli yenilikler getirdi. 2012 yılında yayımlanan “Enerji Verimliliği Strateji Belgesi” ile de 2023 yılı güç verimliliği amaçları oluşturuldu ve “Ulusal Güç Verimliliği Aksiyon Planı” (UEVEP) hazırlandı.Eylem Planı kapsamında 2023 yılında Türkiye’nin birincil güç tüketiminin yüzde 14 oranında azaltılması hedefleniyor. Sonraki yıllarda da devam edecek tesiriyle bu oran, milyarlarca dolara karşılık geliyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı