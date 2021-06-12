Sanko üniversitesi’nin gururu

Rektör Prof. Dr. Güner Dağlı, dünyada geçerli olan akredite dokümanlarının, Türkiye’de sıhhat bilimleri eğitiminin kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmak gayesi ile kurulan, bu bahiste yetkili, bağımsız bir dernek olan Sıhhat Bilimleri Eğitim Programları Kıymetlendirme ve Akreditasyon Derneği (SABAK) tarafından yapılan ağır ve titiz inceleme sonucu verildiğini söyledi.

SANKO Üniversitesi Sıhhat Bilimleri Fakültesi’nin “Beslenme ve Diyetetik” ile “Fizyoterapi ve Rehabilitasyon” Kısımlarının kuruluşundan itibaren titizlikle sürdürdüğü öğretim faaliyetlerinin, SABAK tarafından akredite edildiğini anımsatan Prof. Dr. Dağlı, “Akredite evraklarımız, kısımlarımızda dünya standartlarındaki eğitim ve uygulamanın kalitesini ortaya koymuştur” dedi.

Akademik ve idari kadroyu, öğrencilere sunulan eğitim ve dayanak hizmetlerinin kalite noktasında bütünleşen başarılarından ötürü kutlayan Prof. Dr. Dağlı, “Üniversitemizin kuruluşu ve sonraki süreçte dayanaklarını gördüğümüz, Mütevelli Heyet Liderimiz Sayın Abdulkadir Konukoğlu, Mütevelli Heyet Üyeleri ve üniversitemizin kurucu iradesi Konukoğlu Ailesine teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu

Hibya Haber Ajansı