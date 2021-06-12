Sanko Üniversitesi’nin gururu, Sağlık Bilimleri Fakültesinin iki bölümü akredite edildi

SANKO Üniversitesi’nde, Sıhhat Bilimleri Fakültesi “Beslenme ve Diyetetik” ile “Fizyoterapi ve Rehabilitasyon” Kısımlarının akredite edilmesinin gururu yaşanıyor.

Rektör Prof. Dr. Güner Dağlı, dünyada geçerli olan akredite dokümanlarının, Türkiye’de sıhhat bilimleri eğitiminin kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmak gayesi ile kurulan, bu mevzuda yetkili, bağımsız bir dernek olan Sıhhat Bilimleri Eğitim Programları Kıymetlendirme ve Akreditasyon Derneği (SABAK) tarafından yapılan ağır ve titiz inceleme sonucu verildiğini söyledi.

SANKO Üniversitesi Sıhhat Bilimleri Fakültesi’nin “Beslenme ve Diyetetik” ile “Fizyoterapi ve Rehabilitasyon” Kısımlarının kuruluşundan itibaren titizlikle sürdürdüğü öğretim faaliyetlerinin, SABAK tarafından akredite edildiğini anımsatan Prof. Dr. Dağlı, “Akredite dokümanlarımız, kısımlarımızda dünya standartlarındaki eğitim ve uygulamanın kalitesini ortaya koymuştur” dedi.

Akademik ve idari kadroyu, öğrencilere sunulan eğitim ve dayanak hizmetlerinin kalite noktasında bütünleşen başarılarından ötürü kutlayan Prof. Dr. Dağlı, “Üniversitemizin kuruluşu ve sonraki süreçte dayanaklarını gördüğümüz, Mütevelli Heyet Liderimiz Sayın Abdulkadir Konukoğlu, Mütevelli Heyet Üyeleri ve üniversitemizin kurucu iradesi Konukoğlu Ailesine teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

AKREDİTASYON NEDİR?

Eğitim program ve hizmetleri niteliğinin sistematik yaklaşımla teminat altına alınması için geliştirilen bir sistem olan akreditasyon, Yüksek Öğretim Kurumları tarafından sağlanan eğitimin kabul edilebilir kalite seviyelerini karşılamasının göstergesidir.

Bununla birlikte kurumsal gelişimler için gayeler sunan akreditasyon, eğitim ve öğretim standartlarının da bir kalite göstergesi kabul edilmektedir.

Akredite programlar ve kurumlar, akreditasyon verilmeden evvel titiz bir incelemeye tabi tutulur ve kurumsal programların kalitesini gösteren standartlara ve siyasetlere daima ahenk sağlamak için tertipli olarak kıymetlendirilir.

Türkiye’de bulunan devlet ve vakıf olmak üzere 207 üniversitenin bugüne kadar 11’inin Beslenme ve Diyetetik Kısmı ile 13’ünün Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kısmı akredite olmuştur.

SANKO ÜNİVERSİTESİ

2013 yılında kurulan SANKO Üniversitesi’nde, Tıp Fakültesi ve Sıhhat Bilimleri Fakültesinin Hemşirelik, Beslenme ve Diyetetik ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kısımlarında lisans seviyesinde, Biyoistatistik alanında Doktora, Moleküler Tıp, Hemşirelik, Biyolojik ve Biyomedikal Bilimler, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ile Tıbbi Mikrobiyoloji alanlarında tezli yüksek lisans, Sıhhat Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda ise Ameliyathane Hizmetleri, Anestezi, Birinci ve Acil Yardım ile Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Kısımlarında eğitim veriliyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı