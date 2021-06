Şanlıurfa Teknokent’te, Akdenizli Araştırmacılarla Hassas Tarımda İş Birliği Projesi Start Aldı

Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme kısmı doktora öğrencisi Şükrü Esin’in ortak olduğu MAGO (Mediterranean wAter management solutions for a sustainable aGriculture supplied by an Online collaborative platform) isimli proje kabul edildi. Projeyle, Akdeniz havzasında sürdürülebilir tarım ve entegre su idaresini geliştirmek için yeni tahliller geliştirilecek.

Su ve tarım için web uygulamaları oluşturulmasının amaçlandığı proje, Akdeniz’e kıyısı olan ülkelerdeki çiftçilere ve genç su uzmanlarına pek çok yararlar sağlayacak. Proje ile uzaktan algılama ve hassas tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması hedeflenmekte. Projenin Türkiye ortağı olarak proje çıktıları olan açık kaynaklı uygulamaların, ülkemizde de kullanımının sağlanması hedefleniyor. Bilhassa suyun yanlışsız idaresi, su hasadı, yer altı su kaynaklarının geri beslenmesi üzere hususlara odaklanılacak proje, 2024 yılına kadar devam edecek.

İspanya’dan Aigües de Barcelona, CSIC, Barselona Metropolitan Bölgesi, Fransa’dan INRAE ve LISODE, Yunanistan’dan Tesalya Üniversitesi, Tunus’tan INRGREF Enstitüsü ve Ezzayra Solutions, Lübnan’dan Beyrut Amerikan Üniversitesi ve ülkemizden 2015 yılından beri Şanlıurfa Teknokent’te faaliyet gösteren MetaMeta Anatolia şirketinin dahil olduğu 10 ortaktan oluşan bir konsorsiyuma sahip proje, İspanyol Cetaqua isimli araştırma şirketince koordine edilecek. Akdeniz’de su, tarım, besin, tarım-gıda kıymet zinciri temalarında milletlerarası ortak projeler destekleyen PRIMA Programı olan Prima-Med programınca desteklenen proje, ülkemizde TÜBİTAK tarafından yürütülüyor.

Akdeniz Bölgesinde besin güvenliği, su idaresi ve iklim değişikliği nedeniyle azalan su kaynaklarının, ziraî üretimi ve artan nüfusu etkilediğini, mevcut sorunun; gereksinim ile araştırma sonuçları ortasındaki kopukluk olduğunu belirten Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi doktora öğrencisi Şükrü Esin; “Projenin hedefi, bilhassa iklim değişikliği sıkıntısına odaklanarak, Akdeniz bölgesinde besin güvenliği ve su idaresi alanında araştırma sonuçları ile gerçek pazar muhtaçlıkları ve son kullanıcı talepleri ortasında ilişkiyi kurmaktır. MAGO, Akdeniz’de tarım için Web uygulamaları ile ortak bir platform olan WEMED’i geliştirecek. Projede daha düzgün su kullanım verimliliği ve toprak müdafaa için izleme ve modelleme geliştirilecek ve tarımda atık su tekrar kullanım sistemlerinin planlaması ve işletimi güzelleştirilecek. En değerlisi ise iklim değişimi adaptasyonu için yeni tahlillerle katkıda bulunulacak. Toplam bütçesi 2,5 Milyon Euro olan MAGO projesinin finansmanı, Avrupa Birliği’nin Araştırma ve İnovasyon Çerçeve Programı Horizon 2020 kapsamında PRIMA-MED programı tarafından sağlanacak” Dedi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı