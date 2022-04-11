Sanmar Denizcilik Büyükler Türkiye Şampiyonası Başlıyor

Türkiye Kürek Federasyonu tarafından düzenlenen Sanmar Denizcilik Büyükler Türkiye Şampiyonası Sakarya’da başlıyor. 15-17 Nisan tarihlerinde Sapanca Gölü’nde gerçekleştirilecek yarışlarda bir ilke de imza atılacak.

Her yıl kürek yarışlarında büyükler finali olarak adlandırılan Büyükler Türkiye Şampiyonası, Sanmar Denizcilik sponsorluğunda Sakarya’da, 15-17 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Akademi Türkiye Şampiyonası yarışları ile Ulusal Egemenlik Deniz Küreği yarışlarının da eş zamanlı olarak gerçekleştirileceği şampiyona üç gün sürecek.

Festival Havasında Kürek Yarışları

Sanmar Denizcilik Büyükler Türkiye Şampiyonası bu yıl farklı etkinliklere de ev sahipliği yapacak. Sapanca Kırkpınar Kürek Parkurunda gerçekleştirilecek etkinlikte, yarış alanında pek çok markanın açacağı stantlar ve çadırlar, izleyicileri ağırlayacak.

Bin metre ve 2 bin metre parkurlarda yapılacak müsabakalarda, her tekne sınıfında ilk üç sırayı alan sporculara madalya, kulüplere ise kupaları takdim edilecek. Yarışlarda sporcular erkekler, kadınlar, master erkekler-kadınlar, master mix, 23 yaş altı erkekler-kadınlar, akademi erkekler-kadınlar-master, deniz küreği kadınlar-erkekler-master-mix ve hafif kilo erkekler-kadınlar kategorilerinde mücadele edecek.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı