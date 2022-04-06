Sanofi Türkiye, kanser ve yaşlılık alanlarında yenilikçi çözümler üretmek için ‘OncoSprint Programı’nı hayata geçiriyor

Sanofi, ReDis Innovation iş birliğiyle kanser ve yaşlılık alanlarındaki öncelikli ihtiyaç ve problemlere yenilikçi çözümler geliştirmek amacıyla OncoSprint Programı’nı hayata geçiriyor. Sanofi Türkiye’nin PharmUp girişimcilik platformu kapsamında geliştirilen OncoSprint Programı ile 65 yaş ve üzeri kanser hastalarının tanı, tedavi ve günlük yaşam süreçlerindeki sorun alanlarına odaklanılacak. Uzmanlar tarafından tespit edilen ihtiyaçlara yönelik yenilikçi çözümler, girişimci takımlar tarafından hızlandırılmış bir metodolojiyle geliştirilecek ve geliştirilen çözümlerin uygulanabilirliği yine sahada test edilecek.

OncoSprint Programı’nda ilk kez Google Ventures tarafından geliştirilip uygulanmış bir hızlı inovasyon üretme yöntemi olan Sprint metodolojisi kullanılacak. ReDis Innovation da bu yöntemi sağlık teknolojileri gibi derin teknoloji alanlarında geliştirerek uygulayacak. Bu sayede, kanser ve yaşlılık alanlarına yönelik çözümler üretilirken, yeni fikirlerin geliştirilmesinden, fikirlerin hedef gruplarda test edilmesine kadar olan aşamaların yaklaşık 1 aylık sürede tamamlanması hedefleniyor. Projenin paydaşlarından, Bilişim Vadisi de OncoSprint programının Design Sprint aşamasında, girişimci takımlara teknik ve fiziki çalışma ortamı konularında destek sağlayacak. Mayıs ayı içinde yapılması planlanan Sprint sürecinin son aşaması OncoSprint Demo Day, Bilişim Vadisi’nde gerçekleştirilecek.

OncoSprint Programı kapsamında, problemi tanımlama, çözüm tasarlama, kararlaştırma, çözüm yol haritası çıkartma ve doğrulama basamaklarından oluşacak süreçte; kamu-kurum temsilcileri, hasta dernekleri ve kanaat önderi akademisyenlerin katkılarıyla yaşlılık ve kanser konularında ihtiyaç duyulan noktalara yenilikçi çözümler geliştirilecek.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı