Saran Group’da önemli hamle

Dünyanın en kıymetli spor tertiplerini Türkiye’deki sporseverlerle buluşturan Saran Group; futbolseverlerin büyük ilgiyle takip ettiği UEFA Champions League, UEFA Europa League ve UEFA Europa Conference League’in TV ve dijital yayın haklarını 2023-2024 sezonu sonuna kadar satın aldı.

Müsabakaların hangi kanalda yayınlanacağı bir müddettir merak konusu olmuştu. Saran Group UEFA kupalarının yayın hakları için EXXEN ile anlaştı. Yediden yetmişe her kesitten sporseverin merakla beklediği canlı maçlar, özetler ve özel yayınlar 3 dönem boyunca EXXEN’de olacak.

Saran Group İdare Şurası Lideri Sadettin Saran husus ile ilgili şunları söyledi: “Saran Group olarak hedefimiz, tüm sporseverlerin bulundukları her yerde ve her vakit en kaliteli spor içeriklerine ulaşmasını sağlamak. Dünyanın en değerli spor tertiplerini, en geniş spor yelpazesini Türk sporseverlerle buluşturmak için çalışmaya devam edeceğiz.”dedi.

UEFA Europa Conference League bu dönem birinci sefer düzenlenecek

Bu sene birinci kere gerçekleşecek olan UEFA Europa Conference League’e de, başka iki ligde de olduğu üzere 32 grup katılacak. UEFA’nın kulüpler bazındaki bu yeni tertibiyle Avrupa liglerinde yarışan grup sayısının artması, şampiyona heyecanının daha çok taraftar ile paylaşılması hedefleniyor.

Bu üç büyük kupada Türk futbolunu Harika Lig şampiyonu Beşiktaş ile, oynayacağı ön elemelerde alacakları sonuçlara nazaran Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Sivasspor da temsil etme bahtı bulabilecek.

Heyecanlı bir dönemin akabinde Üstün Lig’de ismini şampiyonluğa yazdıran ve Türkiye Kupası’nı da alan Beşiktaş; Chelsea’nin kendi liginde dördüncü olmasının akabinde ismini direkt UEFA Şampiyonlar Ligi’ne yazdırdı. Ligde başarılı bir dönem geçiren, ligi 84 puan ile başkan tamamlayan, Türkiye Kupası’nı da omuzlayan Kara Kartal’ın Şampiyonlar Ligi’ne katılması şimdiden coşkuyla kutlanmaya başladı.

Hibya Haber Ajansı