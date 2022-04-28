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Ana Sayfa Gündem, Son Dakika 28 Nisan 2022 23 Görüntüleme

Saray Belediyesi Büyükyoncalı’da ‘Halk Fide’ dağıttı

Saray Belediyesi Büyükyoncalı’da ‘Halk Fide’ dağıttı

Saray Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Halk Fide’ projesinin ikinci etap dağıtımı Saray Belediye Başkanı Özgen Erkiş öncülüğündeki bir ekip tarafından Büyükyoncalı’da gerçekleştirildi.

BÜYÜKYONCALI’DA HALK FİDE’YE YOĞUN İLGİ
Saray Belediyesi kendi seralarında yetiştirdiği sebze fidelerini vatandaşlara ücretsiz olarak dağıttığı ‘Halk Fide’ projesi kapsamında ikinci dağıtımı Büyükyoncalı’da gerçekleştirdi. Dört ayrı çeşit domates ve salatalık fidelerinin halkla buluştuğu dağıtıma vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Proje kapsamında çoğunluğu nesiller öncesine dayanan ata tohumları bölgedeki yetiştiricilerden toplandı. Belediyeye ait seralarda yetiştirilen fideler, büyütülmesi, ürün alınması ve yeniden tohumlarının toplanması için halka dağıtılıyor.

VATANDAŞLAR TEŞEKKÜR ETTİ
Günden güne zorlaşan ekonomik koşullarda böylesi bir projenin düşünülmesinin ve hayata geçirilmesinin çok önemli olduğunu belirten vatandaşlar, Saray Belediye Başkanı Özgen Erkiş’e ve projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

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