SAS ve KoçSistem’den Veri Odaklı İş Ortaklığı

SAS ve KoçSistem, Orta Asya ve Türkiye Pazarında Projeler Gerçekleştirecek

Dünya analitik lideri SAS, yenilikçi teknolojiler ve müşterilerine özel dijital çözümler sunan KoçSistem ile Türkiye’deki iş birliğini Orta Asya’ya taşıdığını ve bu bölgede birlikte projeler gerçekleştireceğini duyurdu. İş birliği çerçevesinde, SAS’ın analitik ve yapay zekâ alanındaki kapsamlı uzmanlığının KoçSistem ile Orta Asya pazarındaki son kullanıcılara sunulması ve iki şirketin ortak pazarlara birlikte açılması hedefleniyor.

KoçSistem ve SAS, Azerbaycan başta olmak üzere Orta Asya’daki müşterilerin analitik ihtiyaçlarına yönelik gelişmiş çözümler sunmak amacıyla iş birliği anlaşması imzaladı. İki şirket, veri analitik çözümlerini kullanarak kamu, finans, telekomünikasyon, enerji ve perakende sektörlerinde ortak vizyonlarını gerçekleştirmek için güç birliği yapıyor. İş birliği kapsamında SAS’ın analitik ve yapay zekâ alanındaki kapsamlı uzmanlığının KoçSistem iş birliğiyle Orta Asya pazarındaki son kullanıcılara sunulması ve iki şirketin ortak pazarlara birlikte açılması hedefleniyor. Ayrıca Türkiye’den gelen talebe cevap verebilecek yeni iş senaryoları gerçekleştirmek için de birlikte çalışmalar yürütülecek.

SAS ve KoçSistem, Orta Asya’da veri odaklı dijital dönüşüme değer katacak zengin analitik çözümleri sunacak. Bu ortaklığın bir parçası olarak hem SAS hem de KoçSistem; iş modellerini kurmak, teknik ve iş ekiplerini eğitmek, geliştirmek ve pazarlama desteği sağlamak için kaynak sağlamayı, iş ve teknoloji uzmanlığıyla kısa vadede değer yaratmayı hedefliyor.

Ortak staj ve eğitim programları

Bu iş ortaklığı kapsamında SAS ve KoçSistem, iş ve teknoloji uzmanlıklarıyla kısa vadede değer yaratmak amacı ile genç veri bilimcileri geliştirmek için ortak bir staj programının hayata geçirilmesi, üniversitelerde eğitim programları geliştirmek için eğitim kurumlarıyla iş birliği yapılması hedefleniyor. Ayrıca perakende, petrol ve gaz, finans sektörleriyle yakın temasta olup devlet kurumlarına hazırlanacak projelerde de ortak hareket edecek.

Orta Asya ve Türkiye bölgelerine değer katacak projeler

SAS Türkiye ve Orta Asya Bölgelerinden Sorumlu Genel Müdürü Rasim Eğri iş birliğine dair şu ifadeleri kullandı: “SAS olarak Türkiye ve Orta Asya’da çeşitli sektörlerde yıllardır başarılı işlere imza atmaya devam ediyoruz. KoçSistem gibi uzman bir ekiple ortak akılla hareket etmenin bölgedeki gücümüzü artıracağına inanıyorum. Birçok sektörde birlikte projeler gerçekleştirme hedefimizin yanı sıra bölgede veri analitiği alanında gençlere dokunacak programlar da yürütmeyi hedefliyoruz.”

KoçSistem Satış Genel Müdür Yardımcısı Can Barış Öztok ise “Yaklaşık 10 yıldır Azerbaycan’da bulunuyor; bölgede kurumların dijital dönüşüm çalışmalarına teknoloji desteği veriyoruz. Yeni iş ortaklığı sayesinde veri analitiği alanında bölgede katma değer yaratacağımıza inanıyoruz. KoçSistem ve SAS olarak deneyimlerimizi birleştirerek Orta Asya ve Türkiye’de perakende, petrol ve finans alanlarında birçok yenilikçi projeyi hayata geçirmeyi hedefliyoruz” dedi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı