Şaşırtıcı, doyurucu, heyecan dolu: GAİN’den yepyeni Haziran seçkisi

Türkiye’nin çok izlenen dijital içerik platformu GAİN, heyecanlı, kaliteli ve yaratıcı içerikleri ortasına Haziran ayında da yenilerini ekliyor. Endişeden bilimkurguya, aşktan dramaya farklı şekillerdeki kısa sinemalar, kısa vakitte keyifli kıssalara doymak isteyenleri bekliyor. Merak edilen fenomenleri ve en aktüel olayları ekrana taşıyan kısa belgeseller ise günün karmaşası içinde dahi yeni ve şaşırtan bilgiler edinmeye imkan tanıyor.

Her ay güncellenen kısa sinema ve belgesel seçkisiyle izleyicilerini kaliteli içeriğe doyuran GAİN Haziran’da da içerik havuzunu adeta doldurup taşırıyor. Göz dolduran IMBD puanları ve yaratıcı öyküleriyle kısa sinemalar seyircilere her anlarında keyifle eşlik ediyor. Tüm dünyada milyonlarca sefer izlenen kısa belgeselleriyle meşhur Vice’ın ihtimamla seçilen üretimleri da GAİN izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor.

GAİN’in Haziran ayı kısa sinemaları

Orbit Ever After

Aşk tüm hudutları aşar. Uzayda bile. Başrolünde Thomas Brodie-Sangster’ın olduğu masal üzere bir bilim kurgu.

Hurry Up

Bir çift Montmartre’ın merdivenlerinden aşağı koşmaktadır. Sophie’nin ise çok acil lavaboya gitmesi gerekiyordur ve koşturmakla meşguldür. Bu durum erkek arkadaşının onunla dalga geçmesine neden olur. Daha sonra, ikram almak için bir oyuncakçıya sarfiyatlar. Sophie bir oyuncak bebek alır lakin erkek arkadaşı hala onunla dalga geçmektedir. Bu durum Sophie’yi hudut etmeye başlar.

Beautiful Day

Eloise bir müddettir bekardır… Uzun vakit sonra birinci randevusu için hazırlanmaktadır. Hayat umut dolu, güneş parlamakta, Paris göz kamaştırıyor… Aşk tam burada, kapısının önünde mi başlayacaktır?

Unregistered

GAİN’de bilimkurgu sevenler için içerikler giderek çeşitleniyor. Geleceğin dünyasında geçen Unregistered’da, aileler için çeşitli kısıtlamalar getirilir ve bu aşıklar ortasında tansiyona yol açacaktır.

The Balloon

Penny balon fobisini terapistinin ruhsal deneyleriyle çözmeye çalışır. Fakat sorun balon değil, onun temsil ettiği bir kişidir.

Damage Control

Bir adam, kendisine yeni miras kalan konut ile nişanlısına sürpriz yapmaya hazırlanırken, gizemli bir bayan tarafından geçmişteki davranışlarıyla yüzleşmeye zorlanır. Tansiyon dolu bir kısa kaygı sineması.

The Remnant

Paranormal müfettişler üzere davranan bir küme dolandırıcı, varlıklı bir yaşlı bayanın meskenini soymaya hazırlanır. Lakin onlar her şeyi bir latife sanırken, uzun vakittir derin bir uyku uyuyan makûs niyetli bir ruhu uyandırırlar.

Luvsik

Bir adam aşkı birinci kez deneyimlemek için tıbbı bir prosedüre başvurur.

A Visitor

Genç bir bayan, bir yabancının meskenine girmeye çalıştığını fark edince dehşete düşer. Konut inançlı olsa bile, Jill ziyaretçinin konut ev dolaştığını ve bir kurban aradığını fark eder. Kurbanın kim olduğu ise kıymetsizdir.

Smile

Hayatı boyunca hiç gülemeyen, mutsuz ve huysuz görünümlü bir bayan, bir sabah uyanınca artık 7/24 gülümsemek zorunda olduğunu fark eder.

On Airbnb

Rita, paraya muhtaçlığı olduğu için dairesini Airbnb’de kiralamaya karar verir lakin o gece yanında kalacağı arkadaşı son dakikada planı iptal eder. Rita, bütün geceyi dışarıda geçirmemek için bir sürü farklı yola başvurmak zorunda kalır.

GAİN’in Haziran ayı belgeselleri

I Exposed a Fake COVID-19 Vaccine Scam

Kitboga, günlerini dolandırıcılarla baş başa kalarak ve onları zalimce trolleyerek geçiren profesyonel bir “dolandırıcıdır”. Dolandırıcılıkların yayılmasını önlemek ve nasıl çalıştıkları konusunda farkındalık yaratmak için yaptıkları sahtekarlıkları internette yayınlamaktadır. COVID-19 salgını sırasında internette geçersiz aşılar ortaya çıktıktan sonra, bu sahtekarlığı yapanları bulmaya karar verir.

Joining a Hippie Commune to Forgive Myself | Better Man

Better Man’in bu kısmında Taji Ameen, vantrilok topluluğunda istemsizce bir karışıklığa sebep oluyor. Yeni katıldığı topluluktan af dilemek için halden hale giren Taji en sonunda alternatif bir topluluğa katılarak kendisi için en hakikat yolu buluyor.

Ooblah: I Broke the World’s Weirdest 15 Superstitions

Beşerler hayatlarını en tuhaf kurallara nazaran yaşarlar. Çocuklara ayna kırarlarsa dünyanın sonunun geleceği, emeklilere talihleri yaver gitsin diye odun kırmaları söylenir. Bu türlü kurallar insanların hayatları üzerinde büyük bir baskı yaratır. Ooblah bu kısa belgeselde, bu kuralların 15 adedini çiğnemeye karar verir.

Why Some Museums are Filled with Stolen Objects

VICE World News sunucusu Zing Tsjeng, Avrupa’daki müzelerde bulunan ve kaynakları kuşkulu olan kolonyal yapıtların çalıntı olup olmadığını keşfetmek için Oxford’daki Pitt Rivers Müzesi’ni gezmeye gidiyor.

An Unfortunate Fact About British Universities

Zing Tsjeng, Birleşik Krallık’ta bulunan üniversitelerin sömürgecilikle temaslarını incelemek için Oxford’u ziyaret ediyor. Köle sahipleri, köle tüccarları ve beyaz ırkın üstünlüğünü savunanların, İngiltere’nin en yeterli üniversitelerinden kimileriyle tarihi irtibatları olması kelam konusu. Üniversitelerin bilgi dokümanlarına koymayı tercih etmedikleri bu ayrıntılar aslında herkesin bilmesini gereken gerçekler.

One Star: Flying School

One Star Reviews’ın son kısmında Taji Ameen, internette en düşük puanı alan uçuş okullarından birine kaydolarak gökyüzüne çıkıyor.

Oobah Lookalike Reunion

Stephen birçoğumuz üzere lise yıllarında pek hoş vakitler geçirmemiş. On yıldır sınıf arkadaşlarının hiç birini görmedi. Bütün lise arkadaşları ile yine buluşmadan evvel, Stephen Ooblah’nın hizmetlerine başvurmaya karar veriyor. Ooblah birkaç görüşme ayarladıktan sonra Stephen’ın yerine ondan daha güzel ve karizmatik bir oyuncuyu lise buluşmasına gönderiyor. Bakalım Stephen’ın arkadaşları nasıl reaksiyon verecek?

Face-to-Face with an 800-lb Grizzly Bear | Better Man

Karantinada geçen birçok günün akabinde, VICE’dan Taji Ameen’in fikir ürütebilmesi için başını dağıtmaya gereksinimi vardır. İnternette biraz arandıktan sonra, içindeki canavarı ortaya çıkartması gerektiğine karar verir. Bir canavara dönüşmesine, bir kutup ayısı ve bir boz ayıdan daha uygun kim yardımcı olabilir?

GAİN’de yenilik zamanı! Yepisyeni özgün içerikler GAİN Premium’da. Kredi/banka kartı ile aylık 21.90 TL, uygulama içi ödeme ile aylık 23.99 TL’ye Premium üyeliğe geçilebilecek. GAİN’in içeriklerinin bir kısmı her zamanki üzere fiyatsız olmaya devam edecek.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı