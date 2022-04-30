Savran Esnaf Ziyaretlerinde Bulundu

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde işyerlerini ziyaret ederek esnafların ve vatandaşların bayramını kutladı.

Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Ramazan Bayramı öncesinde Avanos Yolu Zübeyde Hanım Caddesi üzerindeki işyerlerini ziyaret etti.

Hayırlı ve bol kazançlar dilediği esnafların bayramlarını tebrik eden Savran, vatandaşlarla ve esnaflarla sohbet ederek talep ve önerilerini dinledi.

Savran, “Hoşgörünün, birlik ve beraberliğin pekiştiği ramazan ayına Allah’ım tekrar kavuşmayı nasip etsin. Bu duygularla şehrimizin, ülkemizin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı en içten duygularımla tebrik ediyor, bayramın manevi ikliminin tüm insanlığa sağlık, barış ve huzur getirmesini temenni ediyorum” dedi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı