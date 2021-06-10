Savunma sanayisinin liderlik okulu SAHA MBA 2’nci mezunlarını verdi

SAHA İstanbul, TÜBİTAK TÜSSİDE iş birliği kapsamında savunma, havacılık ve uzay kesimlerinde faaliyet gösteren SAHA İstanbul üye firmalarının yöneticilerine ve firma sahiplerine özel tasarlanan SAHA MBA Programı; ikinci devir mezunlarını verdi. Program; dünya standartlarında, savunma sanayi bölümünün başkan firmalarının yöneticilerinin ve üst seviye bürokratların da şahsen eğitici olarak katkı sağladığı Türkiye’nin en itibarlı, odaklı ve tezli Executive MBA Programı olarak öne çıkıyor.

SAHA İstanbul’un, firmaların yöneticilerinin ve kesim çalışanlarının eğitim muhtaçlığını belirleyip nitelikli insan gücünü geliştirmek hedefiyle kurduğu SAHA Akademi bünyesinde düzenlenen SAHA MBA Yönetici Geliştirme Programı, 2020-2021 eğitim periyodunu tamamladı.Müfredatı dünyanın en bilinen MBA programlarının içerikleri temel alınarak onlara denk seviye ve kalitede hazırlanan SAHA MBA, İş dünyasıyla temas halinde olan ve konusunda en uygun yerli ve yabancı akademisyenler, profesyonel eğitmenler ve TÜBİTAK TÜSSİDE’nin uzman takımı ile muvaffakiyetle kurgulanmış bir program olarak dikkat çekiyor. Kesimin önderi firmaların yöneticileri ve üst seviye bürokratlar SAHA MBA programına bedel katıyor.

Eylül 2021’de üçüncü program açılacak

2020 SAHA MBA Programı’nda; 5 temada 23 eğitim başlığı altında 228 saatlik ders ve kesim önderlerinin bilgi transferi ya da deneyim paylaşımları halinde verilen 24 saatlik ek dersler ile toplamda 252 saatlik eğitim verildi. 2020-2021 SAHA MBA devrinde SAHA İstanbul üye firmalarından 83 yöneticinin eğitim aldığı, savunma endüstrisinin liderlik eğitiminin adresi olan SAHA MBA, 2021 Eylül ayında İstanbul, Ankara ve Gaziantep’te açılacak 3’üncü programı ile dalın gelişimine katkılarını sürdürecek.

95 yönetici diploma aldı

İstanbul, Ankara ve Gaziantep olmak üzere 3 merkezde düzenlenen eğitim programına katılan 83 iştirakçiden 78’i diploma almaya hak kazandı. İkinci program mezunlarıyla birlikte SAHA MBA’den 104 kişi eğitim aldı, 95 kişi SAHA MBA’den diploma almaya hak kazandı.

Dünya çapında birinci 10 MBA’dan biri olmayı hedefliyor

Ulusal Teknoloji Hamlesi’ne en aktif takviyesi sunan SAHA İstanbul, SAHA MBA’i 2026 yılına kadar dünyanın birinci 10 MBA’den biri haline getirmeyi hedefliyor. 3’üncüSAHA MBA Yönetici Geliştirme Programı’nda, firmalardan öğrenci seçerken adaylarını özgeçmişi ile kıymetlendirecek. SAHA MBA bugün rüştünü ispatlamış bir eğitim olarak, amacı çok fazla iştirakçiye eğitim vermek değil, eğitim kalitesini memleketler arası standartlara yükselterek, dünya çapında birinci 10 MBA programı ortasında yer almak.

Çevrim içi eğitimler, yüz yüze eğitimleri destekleyecek biçimde konumlandırıldı

SAHA MBA 2020 Programı öğretim takımı; önde gelen yerli ve yabancı üniversitelerin müfredatta belirlenen bahiste en ehil akademisyenleri, sivil bölümde profesyonel eğitimciler, TÜBİTAK TÜSSİDE’nin uzman eğiticileri, bölümümüzün başkanları ve üst seviye bürokratların da şahsen eğitici olarak yer almasıyla kuruldu. Değişen ulusal ve kozmik şartlarda insan odaklı ve data dayanaklı kararlar verebilen, teknoloji trendlerini ulusal yetenekler ışığında yorumlayabilen, idare biliminin birikimlerini ve başarılı uygulamalarını iş dünyasına aktaran program, yöneticilerin gereksinimi olabilecek. Program, Kurumsallaşma ve İş İdaresi, Bilgiye Dayalı Karar Verme, Fikirden Pazara Eser Geliştirme ve Proje İdaresi, Finansal İdare, Teknoloji Trendleri ve İnovasyon temalarında güçlü eğitim içerikleri oluşturuldu. Programda, müfredata dahil 5 tema, 23 eğitim başlığı, 228 saatlik eğitim ve bölüm önderi hocalar ile verilen 24 saatlik ek dersler ile toplamda 252 saatlik eğitim verdi. Savunma, havacılık ve uzay endüstrisinde geleceğin başkanlarının yetiştirilmesinin amaçlandığı program, çevrim içi ve yüz yüze eğitimleri destekleyecek nitelikte konumlandırıldı.

“Kadromuz ve müfredatımızla bir birincisi gerçekleştiriyoruz”

SAHA MBA Programı’na dal yöneticilerinin ve yönetici adaylarının ağır ilgi gösterdiğine dikkat çeken SAHA İstanbul Genel Sekreteri İlhami Keleş, “Türkiye’nin üst seviye yöneticilerinin, dünyanın ve Türkiye’nin kıymetli üniversitelerden öğretim üyelerinin yer aldığı memleketler arası kaliteye sahip eğitim takımımız ve müfredatımızla bir birincisi gerçekleştiriyoruz. İştirakçilere memleketler arası bir bakış açısı ile rekabet edebilme kabiliyeti kazandıran 2020 programımızı, İstanbul’da Bilim Üsküdar’da, Ankara’da Teknopark Ankara’da ve Gaziantep Sanayi Odası olmak üzere 3 merkezde gerçekleştirdik ve hayli ağır bir iştirak aldık. Harvard, Oxford, Stanford, London Business School üzere dünyanın önde gelen okullarının ortalarında bulunduğu on beş üniversitenin MBA programlarını inceleyerek hazırladığımız SAHA MBA ile 5 yılda dünyanın 10 MBA’den biri olmayı ve ülkemizin Ulusal Teknoloji Hamlesi’ne katkılarımızı geleceğin yöneticileri yetiştirerek sürdürmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

“Kümelenmemizin muvaffakiyet kıssalarını gelecekte de sürdürmek istiyoruz”

SAHA MBA’in Türkiye’nin ulusal ve yerli savunma endüstrisine sürat kazandıracağını söyleyen Keleş, “SAHA MBA ile gelecekte kesimde yönetici olmayı hedefleyen adayları ve mesleğinde ilerlemek isteyen yöneticileri, değişen dünyanın tüm şartlarına en yeni bilgi ve uygulamalarla hazırlıyoruz. Kesimin içinde yer alan VIP hocalarımız, kesimin tüm dinamiklerini karşılayan ders ve temalarımızla ekonomik gelişimden dijital dönüşüme, yöneticilik marifetlerinden, türel süreçlere kadar bir yöneticinin muhtaçlık duyacağı bilgileri en ince ayrıntılarıyla aktarıyoruz. Türkiye’de bir gibisi daha olmayan programımız ve yetiştirdiğimiz yöneticilerle kümelenmemizin muvaffakiyet kıssalarını gelecekte de sürdürmek istiyoruz” dedi.

Gelecekteki gereksinimlere karşılık verecek

Keleş kelamlarını şöyle tamamladı: “SAHA MBA 2020 programımızla savunma, havacılık ve uzay bölümlerinde faaliyet gösteren firmalarımızın yöneticilerinden ve firma sahiplerinden oluşan 83 iştirakçimiz; Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Lideri Dr. Ali TAHA KOÇ, Savunma Sanayii Lider Yardımcısı Dr. Celal SAMİ TÜFEKÇİ, SAHA İstanbul YK Lideri Haluk BAYRAKTAR, TÜBİTAK Lideri Prof. Dr. Hasan MANDAL, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Fatih KACIR, ASELSAN YK Bşk. ve Gn. Md. Haluk GÖRGÜN, TUSAŞ Gn. Md. Prof. Dr. Temel KOTİL, İstinye Üniversitesi Doç Dr. Fahri ERENEL, ABD Portland Üniversitesi Prof. Dr. Tuğrul DAİM, British Columbia Üniversitesi Prof. Dr. Yusuf ALTINTAŞ, Amerika North Carolina Üniversitesi Prof. Dr. Övül SEZER üzere hocalardan ders aldı. 3’üncü MBA programımız 2021’in eylül ayında; birbirinden kıymetli, bölümün içinde olan, dinamikleri çok yeterli bilen bölüm önderi hocalarımızla kesimin gelecekteki gereksinimlerine karşılık veren içeriklerle başlayacak.”

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı