Savunma sanayisinin liderlik okulu SAHA MBA başvuruları başladı

SAHA İstanbul, TÜBİTAK TÜSSİDE iş birliği ile savunma, havacılık ve uzay dallarında faaliyet gösteren SAHA İstanbul üye firmalarının yöneticilerine ve firma sahiplerine özel tasarlanan SAHA MBA Programı’na kayıtlar başladı.

27 Eylül’de kapılarını açacak Türkiye’nin en itibarlı, bölüm odaklı Executive MBA Programı’nda bu yıl 40 eğitim başlığı altında 252 saatlik seçkin bir programla eğitim verilerek geleceğin savunma sanayi yöneticileri yetiştirilecek. Mentörlükten hadise çalışmalarına ve inovasyon kültürüne kadar yöneticilerin muhtaçlığı olan tüm eğitimlerin yer alacağı programın kontenjanı 150 kişi ile sonlu olacak.

SAHA İstanbul’un, savunma endüstrisinde yer alan firma yöneticilerinin ve bölüm çalışanlarının eğitim gereksinimini belirleyip nitelikli insan gücünü geliştirmek gayesiyle kurduğu SAHA Akademi 2021-2022 eğitim periyodunu Eylül ayında yeni yetkinlikleriyle açıyor. Dünyanın en tanınan MBA programlarının müfredatı örnek alarak hazırlanan üçüncü programın eğitmen takımında; kesimin değerli firmalarının yöneticileri, yerli ve yabancı bilim insanları, üst seviye bürokratlar ve TÜBİTAK TÜSSİDE uzmanları yer alacak. İstanbul, Ankara ve Gaziantep’teki merkezlerde gerçekleştirilecek, toplamda 150 kişilik sonlu kontenjanın bulunduğu 3. SAHA MBA Yönetici Geliştirme Programı’na katılacak. Adayların özgeçmişleri puanlanarak en yüksek puanı alan iştirakçiler kontenjan dahilinde kabul edilecek. Savunma endüstrisinin önder firmalarının yöneticilerinin, üst seviye bürokratların, yerli ve yabancı bilim insanlarının da eğitimci olarak katıldığı SAHA MBA programı 27 Eylül’de yeni eğitim yılına başlayacak.

2021-2022 eğitim periyodu dört tema altında tasarlandı

Dünya standartları ve dalda faaliyet gösteren firmaların muhtaçlıkları dikkate alınarak hazırlanan 2021-2022 eğitim programında ders içeriği; “Kurumu Yönet, İşi Geliştir, Yönetici İstikametini Güçlendir, İnovasyon ve Ar-Ge Kültürüyle Bütünleş” olmak üzere dört tema altında tasarlandı. Kurumu Yönet teması altında; strateji oluşturma ve kurumsal işletme idaresi hususları üzerinde durularak, uygulamalarla zenginleştirilmiş biçimde tüm taraflarıyla değinilecek ve köprü eğitimler yoluyla iştirakçi profillerine nazaran aile işletmeleri ve kurumsal işletmelere mahsus hususlar ele alınacak. Savunma sanayi ekosisteminde iş modeli geliştirme, pazar dinamiklerini sürece entegre etme, markalaşma ve rekabet avantajı sağlayacak strateji ve uygulamalarını hayata geçirmeye katkı sunacak İşi Geliştir temasıyla iş geliştirmeye yönelik faktörler kapsayıcı bir biçimde eğitimler verilecek. Yönetici İstikametini Güçlendir temasında yöneticilerin kendilerine has liderlik yaklaşımlarını geliştirebilmelerine taban hazırlanırken, İnovasyon ve Ar-Ge Kültürüyle Bütünleş temasında da inovasyon iklimi ve Ar-Ge ve inovasyon idaresi mevzuları tüm taraflarıyla irdelenecek.

Programa yeni yetkinlikler eklendi

40 eğitim başlığı altında 252 saatlik seçkin bir programla hazırlanan SAHA MBA programına bu yıl ayrıyeten; 30 saatlik İşletme İdaresi Simülasyonu, 12 saat Mentörlük Programı ve 24 saat Hadise Çalışması yetkinlikleri de eklendi. İşletme İdaresi Simülasyonu ile iştirakçiler; deneyimleyerek öğrenme ve edindikleri bilgileri gerçek hayata uyarlama talihi yakalayacak. Mentörlük programı ile deneyimli iş ve seçkin bilim insanlarının tecrübe ve idare deneyimlerinden yararlanacak. Olay çalışmalarıyla karar verme yeteneklerini geliştirerek iş hayatındaki sorunlara yenilikçi tahliller sunma yeteneği kazandırılacak.

“150 yöneticiyi daha geleceğin savunma endüstrisine hazırlayacağız”

SAHA MBA’nın yeni devriyle ilgili açıklamalarda bulunan SAHA İstanbul Genel Sekreteri İlhami Keleş, “SAHA MBA programımızla değerlerimizden ilham alarak, bilgisi ve gücüyle kurumunu, çalışanlarını tepeye taşıyacak yöneticileri yetiştirme ve geliştirmek istiyoruz. Ulusal Teknoloji Hamlesi’ne katkılarımızın bizden sonraki kuşaklarda de devam etmesi ismine hayata geçirdiğimiz programımızın üçüncü periyodunda de yeni yetkinliklerimizle geleceğin savunma endüstrisine taraf vereceğiz. SAHA MBA’da maksadımız çok fazla iştirakçiye eğitim vermek değil, eğitim kalitesini milletlerarası standartlara yükselterek, dünya çapında birinci 10 MBA programı ortasında yer almak. Bunu başarmak için de bölüm başkanı firma yöneticileri, üst seviye bürokratlar, yerli ve yabancı bilim insanlarının eğitim vereceği programımızla Ar-Ge’den inovasyon kültürünün geliştirilmesine kadar farklı hususlarda eğitimleri müfredatımıza kazandırdık” diye konuştu.

“Gelecekteki gereksinimlere odaklanıyoruz”

MBA programı ile bölümün bugün değil gelecekteki gereksinimlerine da odaklandıklarını belirten Keleş, “Programımıza yeni temalar ve yetkinlikler ekleyerek dalın ve yöneticilerin gereksinimlerine tahlil sunuyoruz. Her periyot yenilerini eklediğimiz tema ve yetkinliklerimizle yöneticilerin, kurumlarının potansiyelini artırmak için yol gösterici olmalarına, gruplarını ortak gayeler etrafında bir ortada tutabilmelerine ve işlerini daha aktif bir halde yönetebilmelerine bugün olduğu üzere gelecekte de takviye olacağız. Yeni eğitim devrinde de kesimin içinde yer alan hocalarımız, kesimin tüm dinamiklerini karşılayan müfredatımızla ekonomik gelişimden dijital dönüşüme, yöneticilik hünerlerinden, türel süreçlere kadar bir yöneticinin gereksinim duyacağı bilgileri en ince ayrıntılarıyla aktaracağız” dedi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı