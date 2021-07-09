Schneider Electric, Gartner’ın En İyi 25 Tedarik Zinciri Ödülleri’nde 4’üncü sırada yer aldı

Schneider Electric, Gartner’ın En Âlâ 25 Tedarik Zinciri Ödülleri’nde 4’üncü sırada yer aldı

Schneider Electric, En Uygun 25 Tedarik Zinciri Mükafatları listesinde 6’ncı sefer yer almayı başararak, tedarik zinciri operasyonlarını güçlendirme ve dijitalleştirme istikametindeki dengeli uğraşlarının altını bir defa daha çizdi.

Güç idaresi ve otomasyonun dijital dönüşümünde önder pozisyonda bulunan Schneider Electric, Gartner’ın yakından takip edilen yıllık kurumsal tedarik zincirleri sıralamasında 4’üncü sırada yer aldı.

Gartner’ın En Âlâ 25 Tedarik Zinciri Mükafatları listesine 6’ncı defa girmesiyle Schneider Electric’in tedarik zinciri operasyonlarını güçlendirme ve dijitalleştirme istikametindeki dengeli eforlarının altı çizilmiş oldu.

Schneider’ın listeye girmeye başarması son derece güç bir yılda gerçekleşti: Dünyanın dört bir yanında tedarik zinciri yöneticileri, pandeminin neden olduğu aksaklıkların yanı sıra hava durumuyla ilişkili bir dizi felaketle ve öbür aksaklıklarla yol almak zorunda kaldılar. Operasyonlarını, yerleşik çalışma biçimlerini yine düşünmeye ve süratle değişen şartlara karşılık verme konusunda birebir süratte ahenk sağlamaya gereksinim duydular.

Gartner’ın yıllık sıralaması, tedarik zinciri önderlerini tespit ederek en âlâ uygulamalarını ön plana çıkarır. Bilhassa de entegre emel odaklı kuruluşlar, müşteri odaklı dönüştürücüler ve dijitali önceliklendiren tedarik zincirleri biçimindeki üç makro eğilime ahenk gösteren tedarik zincirleri takdir edilir.

Schneider Electric Tedarik Zinciri Yöneticisi Mourad Tamoud şunları söyledi: “Tedarik zinciri alanındaki meslektaşlarımızdan dünya çapında böylesine takdir görmek sahiden gurur verici. Tedarik zinciri stratejimiz olan STRIVE sayesinde sıkıntı bir yılda dayanıklılık göstermeyi başardık. 2050’ya kadar net sıfır karbonlu tedarik zinciri maksadımız doğrultusunda operasyonlarımızı daha da karbonsuzlaştırmak ve tedarikçilerimizin de emsal formda karbonsuzlaşması için ağır çalışma yürütüyoruz.”

Schneider Electric, bu yılın başında Corporate Knights tarafından dünyanın en sürdürülebilir kurumu kabul edildi ve ESG taahhütlerini hızlandırarak müşterileri ve iş ortakları ekosistemiyle birlikte CO2’yi azaltmak için 2025 yılına yönelik tezli gayelerini açıkladı.

Bu taahhüdün bir kesimi olarak Schneider Electric, tedarik zincirinin karbon ayak izini azaltmayı amaçlayan Sıfır Karbon Projesini yakın geçmişte başlattı. Şirket, bu inisiyatif kapsamında Schneider Electric’in karbon emisyonlarının 70’ine karşılık gelen birinci 1.000 tedarikçisinden operasyonlarındaki CO2 emisyonlarını 2025’e kadar yarıya indirmeleri için taahhüt vermelerini isteyecek. Bu inisiyatif, Schneider’ın 2021-2025 sürdürülebilirlik maksatlarının bir kesimidir ve ortalama küresel sıcaklıklardaki artışı Paris Sözleşmesi’nde amaç koyulduğu üzere 2050’ye kadar 1,5°C yahut daha azıyla sonlandırmak doğrultusunda somut bir adımdır.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı