Schneider Electric global biyoçeşitlilik kaybıyla mücadele taahhüdünün ayrıntılarını açıkladı

Güç idaresi ve otomasyonun dijital dönüşümünde önder pozisyonda bulunan Schneider Electric, dünyanın birçok yerinde tehdit altında olan biyoçeşitliliği muhafazayı ve eski haline getirmeyi amaçlayan bir dizi aksiyon açıkladı.

Corporate Knights tarafından dünyanın en sürdürülebilir şirketi kabul edilen, etraf ve iklim muhafaza konusunda uzun bir geçmişe sahip olan Schneider Electric, geçtiğimiz yıl biyoçeşitlilik kaybıyla uğraş etme taahhüdünde bulundu. Doğayı koruyan aksiyonları hızlandırmayı amaçlayan Schneider Electric, STK, akademik kurum ve kamu kurumlarından oluşan bir ittifak olan Act4nature International kapsamında taahhütlerini açıkladı.

Biyoçeşitlilik kaybı ve etraf bozulmasının kaygı verici suratı ve iklim değişikliği yalnızca mahallî ekosistemlere ve kişisel cinslere ziyan vermekle kalmayıp, giderek artan bir halde dünyanın dört bir yanında toplumlar, ekonomiler ve şirketler için muhtemel büyük besin güvenliği problemleri ve öteki zorlukların habercisi niteliğindeki acil bir sorun haline gelmektedir. Bu sorunun tahlili uyumlu aksiyonlar gerektirmektedir ve kurumlar bunda rol oynamak zorundadır.

Schneider Electric Strateji ve Sürdürülebilirlik Yöneticisi Olivier Blum şöyle konuştu: “Doğa ve biyoçeşitlilik üzerindeki etkimizi ivedilikle pahalandırmak zorundayız lakin ekosistemimizi korumak ve eski haline getirmek bundan çok daha fazlasını gerektirecek. Kaynak kullanımının ölçüsünü tespit etmek ve mert beklentiler hedeflemek kilit kıymettedir lakin muvaffakiyet bizim yahut gelecek jenerasyonların gereksinimlerinden ödün vermeyen somut ve acil hareketlerle sağlanacaktır.”

Schneider Electric biyoçeşitlilik taahhüdünde şu hususlarda hareketler gerçekleştirecek:

Biyoçeşitlilik üzerindeki tesirinin ölçüsünü belirlemek ve nizamlı olarak yayımlamak. Schneider Electric geçen ekim ayında bir şirketin tüm tedarik zinciri boyunca sahip olduğu biyoçeşitlilik ayak izini hesaplayan “Global Biyoçeşitlilik Puanı” aracını kullanarak dünyanın birinci uçtan uca biyoçeşitlilik ayak izini yayımladı.

2030 yılına kadar direkt operasyonlarında net sıfır biyoçeşitlilik kaybını sağlamak ve biyoçeşitlilik gayelerini bilimle uyumlu hale getirmek,

Kaynak kullanımını tüm hayat döngüleri boyunca optimize ederek biyoçeşitliliğin korunmasına katkıda bulunan tahlil ve teknolojiler geliştirmek,

Ambalajlarda tek kullanımlık plastiklerin kullanımına son vermek , geri dönüştürülmüş karton kullanmak ve CO2 emisyonlarını önemli biçimde azaltmalarına yardım etmek için tedarikçilerle paydaşlık kurmak,

STK ve yatırım fonlarıyla iştirak kurmak ve mahallî teşebbüsler için çalışanlar ve ortaklarla iş yapmak. Örneğin tüm tesislerinin biyoçeşitliliği muhafaza ve eski haline getirme programları uygulamasını ve su gerilimli alanlarda bulunan tesislerinin su müdafaa planlarını hayata geçirmesini sağlamak.

Bu taahhütler Act4Nature idare şurası tarafından SMART olarak kabul edilmiştir.

2021 biyoçeşitlilik açısından büyük hareketliliğe sahip bir yıl oluyor: One Planet Summit ocak ayında düzenlendi, IUCN World Conservation Congress eylül için planlandı ve COP15 Biodiversity. ise Ekim 2021’de gerçekleştirilecek.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı